Puig afirma que en Carns de Morella "no hay nada" y recrimina al PP que trate de "aplicar la teoría del ventilador"

25/04/2018 - 14:55

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que no le preocupa "en absoluto" el anuncio de PP de investigar si hubo prevaricación en Carns de Morella porque ellos mismos saben que "no hay nada" y por ello ha mostrado su "tristeza" porque "lo único que intentan es manchar". "Yo nunca mancharía a una persona ni a ninguna institución por intentar aplicar la teoría del ventilador", ha asegurado.

Puig, tras los actos conmemorativos del Día de les Corts, se ha referido así al anuncio del PP de que han encargado a sus servicios jurídicos que estudien si el Consell ha podido incurrir en una posible prevaricación" al incluir en el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2016 una línea nominativa a la empresa Carns de Morella por 140.000 euros sin que existiera un informe administrativo que valorara el interés público de la ayuda.

Ha recordado así que lo que han dicho los juzgados hasta este momento es "precisamente" que no hay caso. "No me preocupa en absoluto", ha recalcado.

Por ello, considera que el PP debería "de una vez por todas asumir su responsabilidad política" porque esta práctica "del ventilador" lo único que está produciendo es "ciertamente daño a la política", pero le ha advertido de que "no será su salvación" porque "en términos de regeneración democrática no tiene solución".

"No tiene solución hasta que no asuma sus responsabilidades políticas y el conjunto de fechorías que han hecho algunos militantes suyos", ha apostillado.

De hecho, considera que es "bastante cómico" que este martes, cuando se conoció el informe de la Unión Europea sobre Pedro Agramunt, el PP "hable de una cosa que no tiene nada que ver y que hable de una cosa que sabe perfectamente que no hay nada".

