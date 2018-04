330 43

Diputación dice que los análisis en TMB dan negativo en la bacteria de 'fiebre Q' y no hay más trabajadores con síntomas

25/04/2018 - 14:46

La diputada vizcaína de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha afirmado que los análisis realizados en la planta TMB han dado "negativo tanto en ambiente como en superficie respecto a la bacteria causante de la 'fiebre Q'" y, además, en las últimas semanas ningún trabajador ha tenido "sintomatología".

GERNIKA (BIZKAIA), 25 (EUROPA PRESS)

La diputada ha comparecido ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición del PP, que le ha pedido que explique las medidas adoptadas en la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) del monte Arraiz ante los posibles casos de 'fiebre Q'.

Unzueta ha asegurado que la situación actual "no se puede calificar de brote" porque es preciso "esperar los resultados de las analíticas completas".

Tras recordar los pasos que se han dado desde que el 28 de marzo la UTE que gestiona la planta comunicaran un posible caso de 'fiebre Q', ha indicado que se señalaron hasta cinco posibles casos, si bien, una vez analizados, "uno se descartó, dos personas que en primera analítica habían dado positivo se catalogaron como probables, otra dio negativo, y la última está pendiente de resultado".

Elena Unzueta ha indicado que los resultados del "muestreo en planta", que se conocieron el pasado día 17, concluyeron que "las mediciones realizadas han dado negativo tanto en ambiente como en superficie respecto a la bacteria causante de la 'fiebre Q'".

Además, ha señalado que "no ha habido ningún trabajador con sintomatología" ni "bajas nuevas" en las últimas semanas. "Viendo los plazos se consideraría médicamente que no hay posibilidad de que pueda haber más", ha afirmado la diputada que, no obstante, ha insistido en que se está "a la espera de las analíticas" completas y Osalan no ofrecerá más datos hasta que se conozcan.

Por su parte, el juntero del PP Andrés Rico ha advertido de que, en el brote del año 2014, se "empezó exactamente igual" y finalmente hubo "49 casos confirmados y 12 probables". "Esperemos que no sea el mismo caso", ha confiado.

