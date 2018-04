330 43

El PSPV fuerza una reunión de la Ejecutiva local para reconsiderar la decisión de relevar a Montesinos

25/04/2018 - 13:12

La dirección nacional del PSPV ha forzado a la Ejecutiva local de Alicante a reunirse este miércoles para reconsiderar su postura de relevar a Eva Montesinos al frente de la portavocía del grupo municipal tras el pleno de investidura de la pasada semana en el que finalmente no se pudo hacer con la Alcaldía, que ha vuelto al PP, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

La decisión se adoptó este martes en un encuentro en València en el que participaron la propia Montesinos, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, y el secretario local en Alicante, Miguel Millana.

De la reunión, según las fuentes consultadas, salió la decisión de volver a celebrar la Ejecutiva local que, el pasado lunes, tras la pérdida de la Alcaldía a favor del PP, decidió sustituir a Montesinos al frente de la portavocía y situar a Miguel Castelló, el edil que precisamente el pasado jueves en el pleno tomó posesión del acta que había dejado el exalcalde Gabriel Echávarri.

Fuentes del PSPV han insistido en la autonomía de la Ejecutiva local para adoptar sus propias decisiones y que debe ser esta la que dé "una solución política" a la situación y que debe ser la propia dirección en Alicante quien ofrezca "las explicaciones" oportunas al respecto.

No obstante, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, reconoció este martes, al ser preguntado por el relevo, que no le parecía "bien" porque subrayaba que lo que ha pasado con el cambio de gobierno a favor del 'popular' Luis Barcala "ya ha sido bastante grave" como para que además el partido socialista "no sea capaz de digerir adecuadamente esta situación".

