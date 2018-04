330 43

El Gobierno de Navarra no estará presente en el acto de Kanbo de disolución de ETA

25/04/2018 - 13:07

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo foral no estará presente en el acto de Kanbo de disolución de ETA, un "acto al que se nos ha invitado pero en el que no hemos participado en ningún caso en tanto que no sabemos cómo se desarrollará, qué contenidos tendrá y qué es lo que allí se va a escenificar".

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha manifestado que "más que en la escenificación", el Ejecutivo hará "un análisis en profundidad del comunicado, que esperamos ha de ser el definitivo y el que anuncie la desaparición definitiva de la banda terrorista ETA". "Y sí a un acompañar, un estar en lo que a partir de ahí suceda en la sociedad navarra", ha dicho.

Ha abogado por "dar los pasos, entonces sí, que haya que dar para normalizar la situación política y avanzar en el camino de la paz". "Ahí sí tiene que estar el Gobierno, ahí va a estar", ha afirmado la portavoz.

Solana ha señalado que la situación política no está normalizada "en muchos aspectos", "pero no tendríamos tiempo suficiente hoy para poder ahondar en esto". "En muchas ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar, sobre todo desde la dirección de Paz y Convivencia, dirección que hasta ahora no existía en el Gobierno de Navarra y que este Gobierno del cambio en Navarra entiende que es necesaria", ha dicho.

Según ha continuado, esta dirección "atiende cuestiones que llevaban demasiados años sin ser atendidas" y su existencia "es una muestra de un avance en el trabajo para la convivencia y la normalización política". "La normalización política requiere de la desaparición de ETA, también lo hemos dicho en múltiples ocasiones; como defendimos que el desarme era un paso importante siempre que fuera unilateral, definitivo y total", ha indicado.

Ha señalado, sobre la desaparición de la organización terrorista, que "hemos interpretado siempre que ha sido un triunfo social de una sociedad que ha conseguido superar a ETA". "Esperaremos a ver cómo es ese anuncio, cómo se produce y cuando lo conozcamos lo analizaremos bien y avanzaremos junto con la sociedad navarra en el camino de normalización política y camino hacia la paz", ha añadido.

Preguntada si ha influido en la decisión del Gobierno de Navarra de no acudir al acto de Kanbo la postura del Ejecutivo vasco o si EH Bildu ha pedido que el Gobierno foral estuviera representado, Solana ha dicho que "no ha habido ningún aspecto que ha podido determinar, ni en el primer caso ni en el segundo, la decisión que se ha tomado hoy en el seno del Gobierno de Navarra".

