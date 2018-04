330 43

Torrelavega da "un paso histórico" para el soterramiento al aprobar el convenio con Fomento y Gobierno

24/04/2018 - 21:04

Torrelavega ha dado este martes un "paso histórico" al aprobar, el Pleno de la Corporación, el convenio de colaboración del Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Cantabria para la integración ferrocarril y el soterramiento de las vías a su paso por el centro de la ciudad, proyecto del que se lleva hablando décadas y que será financiado por las tres administraciones.

TORRELAVEGA, 24 (EUROPA PRESS)

En concreto, el Consistorio aportará el 20% del coste de la obra, cifrada en un total de 95 millones, lo que supondrá que las arcas locales deberán desembolsar unos 19,5, de los cuales los primeros 280.000 euros serán aportados este mismo ejercicio.

El 2019 aportará 2,5 millones, a los que se sumarán 4,9 millones en 2020; mientras que en 2021 y 2022 las aportaciones serán de 5,5 y 2,5 millones, respectivamente, según se desprende del documento, que ha recibido luz verde en una sesión plenaria extraordinaria con los votos a favor de PRC y PSOE, los dos partidos que sustentan al equipo de gobierno torrrelaveguense, el PP, Torrelavega Sí y Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), mientras que Torrelavega Puede ha dicho 'no' al considerar que el departamento que dirige Iñigo de la Serna, exalcalde de Santander, debe asumir la "totalidad" del coste al responder el proyecto a una competencia exclusiva del Estado.

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Servicios Generales y Participación Ciudadana, el regionalista Javier López Estrada, ha desgranado en la sesión, centrada únicamente en este asunto, las aportaciones económicas del convenio, con el que se soterrarán las vías del tren, a lo largo de 1.800 metros (entre el Paseo del Niño y la calle Pablo Garnica) y se transformará el centro de la capital del Besaya.

Su compañero del PSOE, José Luis Urraca Casal, ha subrayado que esta actuación es "un sueño", "una ambición" para la ciudad, con la que se van a "derribar barreras" que la atraviesan y parten en dos. En paralelo, ha resaltado que se van a ganar zonas verdes y de paseo para los vecinos.

En cuanto a la financiación, el edil de Medio Ambiente ha precisado que si bien la obra no es competencia del Ayuntamiento, éste está "obligado" a participar, y ha recalcado al respecto que "no hacerlo" sería "perder una oportunidad". "Este tren no le vamos a perder", ha remachado.

Tras señalar a otras ciudades de España -ha citado ejemplos de Cataluña y País Vasco- en las que Fomento está financiando la totalidad de proyectos similares, el socialista ha destacado que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) tampoco tiene competencia en el soterramiento de Torrelavega, pero sí "voluntad política" como el Ayuntamiento.

Ante esto, el PP, a través de su portavoz, Ildefonso Calderón, ha censurado que se digan "verdades a medias" y ha citado lugares en los que los gobiernos autonómicos y consistorios colaboran económicamente junto a Fomento, como Valencia, Palencia o Gijón. "Si Torrelavega no va a poner nada, ¿qué ejemplo va a dar cuando pidamos algo?", ha preguntado.

El 'popular' ha subrayado que la integración ferroviaria con el soterramiento de las vías es una obra "fundamental" para Torrelavega, para la que "se empieza", según ha dicho, a "girar la llave" y "abrir la puerta", con la aprobación de este convenio por el Pleno.

El también exalcalde ha advertido de que este paso "no servirá de nada" si el documento no se firma "a la mayor brevedad" posible. En este punto, Calderón ha afeado al actual regidor, José Manuel Cruz Viadero (PSOE) que haya "tenido esperando, con la pluma en la mano" para estampar la rúbrica al ministro de Fomento y al presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla.

Otra exalcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, ahora líder y portavoz de Torrelavega Sí, ha defendido el soterramiento, un proyecto "de calado" y la respuesta que la ciudad "necesita" para su transformación.

En su intervención, ha recordado la colaboración de anteriores mandatarios de la capital del Besaya, que dieron los "primeros pasos" para esta actuación, demandada desde hace casi medio siglo.

ACPT ha coincidido igualmente, por boca de su portavoz Iván Martínez, que esta jornada se da un paso "importante" para que las vías "desaparezcan" del centro de la urbe, pues ahora la están "rompiendo por la mitad", aunque ha advertido que "el camino va a ser largo".

El edil ha considerado que el convenio aprobado hoy es "el único posible" para el soterramiento, pese a que el Ayuntamiento -que es "la parte más débil"- va a tener que "soportar una alta financiación". En todo caso, ha defendido el desembolso al considerar el convenio "una oportunidad que no se puede dejar pasar".

Sin embargo, desde Torrelavega Puede, su portavoz David Barredo ha dicho 'no' en nombre de este partido al convenio planteado para el soterramiento al considerar que el Ministerio de Fomento debe "asumir la totalidad" de la obra, más cuando está financiado el 100% de actuaciones en municipios de otras comunidades y a Cantabria "no da ni agua".

Cree esta formación que el documento y sus requisitos constituyen un "regalo envenenado" para la ciudad, a la que provocará una "profunda crisis" al tener que aportar el 20% de un coste cercano a los 100 millones. Una "fuerte" aportación con la que el Consistorio tendrá que solicitar créditos y recurrir al endeudamiento en los ejercicios 2020 y 2021.

UNA CONQUISTA DE LOS CIUDADANOS

El debate -en el que se ha dado cuenta de un pequeño modificado remitido por Adif este mismo martes- ha sido cerrado por el alcalde, que ha defendido la aportación económica municipal "aunque no nos guste".

De todas formas, Cruz Viadero ha recordado que el soterramiento es una petición que vienen realizando los torrelaveguenses durante décadas, por lo que si sale adelante no es gracias a los partidos o representantes políticos, sino que es una "conquista" de los ciudadanos, que son quienes deben ponerse "todas las medallas", que son quienes han "puesto las pilas" a los dirigentes para que la obra sea una realidad.

En cuanto a la rúbrica del documento, el socialista ha aseverado que está "dispuesto a firmar cuando me llamen".

MODIFICADO PRESUPUESTARIO

La aprobación del convenio de colaboración por el Pleno se ha acompañado de una modificación presupuestaria de las cuentas -prorrogadas desde el año pasado- por importe de 280.000 euros, correspondientes a la primera anualidad.

Con este cambio -apoyado por todos los grupos salvo Torrelavega Puede- y la aprobación del convenio -que faculta al alcalde para firmarlo- se atiende la petición de Fomento que solicitaba al Ayuntamiento la firma del documento a "la mayor brevedad posible".

