López Madrid y Villar Mir niegan haber financiado nunca al PP

Villar Mir: "Jamás he pagado un céntimo a ningún partido"

Comisión de investigación por la presunta financiación B del PP

La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP ha convocado para este martes a dos de los grandes empresarios acusados de donar dinero al partido a cambio de hacerse después con contratos de obras públicas el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y su yerno y consejero delegado de la empresa, Javier López Madrid. OHL presenta hoy el ERE a los sindicatos: podría afectar a 400 personas.

"No he financiado ni he donado nunca dinero al PP", ha dicho en varias ocasiones López Madrid, primero en comparecer. El empresario ha negado haber entregado dinero para el partido al exconsejero madrileño Francisco Granados -uno de los principales imputados en Púnica.

También se ha desvinculado de las siglas JLM y JM que fueron halladas en una agenda intervenida a Granados junto con la cifra de 2,1 millones de euros que, según los investigadores, serían entradas de dinero, de las que 500.000 se repartieron presuntamente ambos. "Debe haber decenas de miles de personas que coincidan con esas iniciales. (...). No puedo ser al mismo tiempo JM y JLM.", ha justificado.

López Madrid se ha visto envuelto también en la investigación sobre el caso 'Lezo' por el que fue detenido aunque luego quedó en libertad bajo fianza. El empresario es uno de los exconsejeros que va a ser juzgado por la salida a Bolsa de Bankia. Ha asegurado que ha sido el "mayor perjudicado" por esa operación. Además, ha aprovechado su presencia ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP para subrayar que si pudiera dar marcha atrás no volvería a entrar en el Consejo de Caja Madrid. "Perdimos 20 millones de euros y yo, personalmente, un millón de euros. Ya sé que estoy imputado en la salida a Bolsa, estoy imputado y soy la persona más perjudicada de esa salida a Bolsa"

Tanto López Madrid como Villar Mir están imputados en el caso 'Púnica'. La agenda del supuesto cabecilla de esta trama, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados recogía supuestas donaciones irregulares del presidente de OHL al partido que después podrían haber sido recompensadas con la adjudicación de obra pública.

Villar Mir es donante de FAES

Tras López Madrid ha declarado el expresidente de OHL. Juan Miguel Villar Mir ha negado haber pagado comisiones a "ningún partido político" a cambio de adjudicaciones a sus empresas y ha dicho que nunca ha recibido "ningún trato de favor" de nadie. "Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España", ha asegurado Villar Mir, que aparece en la presunta contabilidad paralela del PP, reconocida por su extesorero Luis Bárcenas, en la que se refleja que habría pagado 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.

Pero el que fuera ministro de Hacienda en 1975, imputado en varias causas de corrupción, ha querido dejar claro que es "absolutamente falso" que conozca a Bárcenas o que le haya dado dinero para el partido y ha dicho que lo único que ha hecho en su vida es "trabajar, trabajar y trabajar".

"He tenido a gala jamás haber recibido una subvención del Estado, jamás he comprado nada público, todo lo que he comprado en mi vida han sido a empresas privadas", ha añadido Villar Mir, a quien el juez que investiga la presunta caja B del PP volvió a imputar en esta causa el pasado 15 de marzo.

Villar Mir, que sí ha admitido ser donante de la FAES de Aznar, está seguro de que su dinero no ha acabado en el PP. También ha contado que dio dinero durante un tiempo a la Fundación Mujeres por África que creó la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega cuando dejó el Ejecutivo. "Pensé que merecía la pena, pero era muy cara, la más cara que he tenido en la vida", ha dicho. Por eso y por considerar que en España también hay necesidades que atender, optó por dejar de financiar una entidad trabajaba en el extranjero.

