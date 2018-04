330 43

Cerca de 200.000 alumnos están llamados a realizar a partir de este martes las pruebas externas de la LOMCE en Madrid

24/04/2018 - 7:31

Cerca de 200.000 alumnos, procedentes de 1.300 centros de Primaria y 800 de Secundaria (públicos, concertados y privados) de la Comunidad de Madrid, están convocados a realizar a partir de este martes las pruebas externas de 3º y 6º de Educación Primaria y 4º de Secundaria.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la Consejería de Educación en un comunicado, se trata de evaluaciones realizadas en aplicación de la normativa estatal (LOMCE), que "no tienen repercusión académica y cuyos resultados no son publicados".

La evaluación de 4º de Educación Secundaria tendrá lugar este martesy el miércoles, y se hará de forma muestral y externa en 250 centros docentes y de forma interna en los demás.

Por otro lado, las evaluaciones de 3º de Educación Primaria se desarrollarán durante el jueves y el viernes con carácter censal (en todos los centros) y serán gestionadas íntegramente por los maestros del centro. Para ello, la Consejería les facilitará el examen y serán ellos mismos los que lo apliquen y corrijan.

Por último, la prueba de 6º de Primaria tendrá lugar el 7 y 8 de mayo. En este caso se elegirá una muestra de alrededor de 250 centros donde la prueba se evaluará con aplicadores y correctores externos alcentro. El resto de los colegios gestionarán las pruebas íntegramente con el personal de cada centro.

A su vez, cada curso todos los centros de alguna de las áreas territoriales de la Comunidad de Madrid (Madrid Capital, Norte, Sur, Este y Oeste) realizan las pruebas de 6º de Primaria y de 4º de ESO de forma externa, "con el fin de que todos los colegios e institutos de la región sean evaluados por personal docente externo al centro al menos una vez cada 3 años". En el presente curso 2017/2018 serán los centros de las áreas territoriales de Madrid Norte y Sur los que sean evaluados externamente.

No obstante, la prueba suscita la oposición de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid, el Sindicato de Estudiantes, CCOO y UGT que han pedido a los profesores y alumnos que boicoteen las "reválidas" (en referencia a las pruebas externas de la LOMCE) que han calificado como "franquistas" y que comienzan a partir de este martes en la región.

Por ello, los sindicatos estudiantes han llamado a estas movilizaciones en las aulas y en las entradas de los centros con el objetivo de que no se realicen estas pruebas.

Además, el día 8 de mayo se ha convocado una manifestación por las calles de Madrid, que comenzará en Neptuno y que finalizará frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

INFORMES COMPLETOS PARA LOS CENTROS

Una vez corregidas las pruebas, la Consejería enviará a las familias informes con los resultados mientras que a los centros remitirá otros informes "más completos que sirvan como herramienta de trabajo y para mejorar la calidad educativa mediante la puesta en marcha de medidas de refuerzo".

La evaluación, explica Educación, ofrece niveles de rendimiento para cada alumno, grupo y centro, relativos al grado de adquisición o dominio de cada competencia en cada una de las materias evaluadas y por bloques de contenidos.

La Comunidad de Madrid considera este tipo de pruebas como "una importante herramienta de ayuda a los centros, familias, profesores y alumnos, ya que enriquecen la información y orientación para mejorar la calidad educativa con la adopción de medidas oportunas y adaptadas al contexto de cada centro".

A su vez, expone que ños países con "los mejores sistemas educativos del mundo" y que alcanzan las primeras posiciones en las evaluaciones internacionales como PISA desarrollan desde hace muchos años pruebas externas de este tipo en sus centros. Además, recuerda que organismos internacionales como la OCDE "recomiendan" la realización de este tipo de evaluaciones.

Asimismo, la Consejería relata que el estudio 'The Economics of International Differences in Educational Achievement', realizado por profesores de la Universidad de Stanford y del Instituto CESifo de Munich, resume los artículos de investigación que han analizado "la relación entre la existencia de estas pruebas y el rendimiento académico de los alumnos".

"Las conclusiones reflejan que los test externos y estandarizados mejoran los resultados académicos de los alumnos entre un 20 y un 40 por ciento de la desviación típica, equivalente a que cada alumno hubiese estudiado medio curso escolar más al llegar a 4o de la ESO", detalla el Gobierno regional.

RESULTADOS DE EVALUACIONES ANTERIORES

Precisamente, la Consejería recuerda que los alumnos madrileños alcanzaron un notable en las pruebas de evaluación diagnósticas previstas en la LOMCE para 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO, realizadas el pasado curso en la región.

Concretamente, en 3º de Primaria obtuvieron un 6,92 en Lengua Española, un 7,07 en Inglés y un 7,12 en Matemáticas. En las tres competencias mejoraron el resultado respecto a 2016.

En 6º de Primaria, la media en Lengua Española se situó en 6,99; en Inglés en un 7,27; en Matemáticas en un 7,26 y en Ciencia y Tecnología en un 7,30, registrándose también "mejores resultados" que hace un año en todas las materias excepto en Lengua, donde hay un ligero descenso de 3 décimas.

La prueba de 4º de Secundaria se puso en marcha el curso pasado por primera vez y los resultados están por encima del 7 en todas las competencias evaluadas: Lengua Española (7,49), Inglés (7,26), Matemáticas Académicas (7,22), Matemáticas Aplicadas (7,37) y Social y Cívica (7,50).

