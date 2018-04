330 43

Manuel Valls abre la puerta a volver a Barcelona ante la "expectativa" creada

23/04/2018 - 21:37

El exministro francés Manuel Valls ha abierto este lunes la puerta a regresar a Barcelona ante la "expectativa" creada entorno a la posibilidad de ser el candidato de Cs en las elecciones municipales en la capital catalana.

En el acto de entrega del 'Premio al Seny' de SCC, Valls ha querido "dejar un dicho catalán para la meditación general ante la expectativa creada en los últimos días: 'roda al món i torna al born", cuya traducción en castellano es 'viaja por el mundo y regresa'.

Valls ha pronunciado su discurso íntegramente en catalán y ha hecho constantes alusiones a Barcelona, su ciudad natal: "He nacido en Horta, soy hijo de Xavier Valls, he hablado siempre en catalán en casa, he leído en catalán, he soñado en catalán y soy del Barça y culé".

