Rivera cree que ir elecciones sería "culpa del separatismo" y pide un Govern que cumpla la ley

23/04/2018 - 21:18

Cree que hay tiempo para abordar la candidatura de Valls y no descarta sumar a otros

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs, Albert Rivera, ha llamado este lunes a JxCat, ERC y la CUP a formar un Govern que cumpla con la Constitución y el Estatut, y ha advertido que si hay adelanto electoral "sería culpa de los separatistas" porque son los que tienen la mayoría parlamentaria para constituir un Ejecutivo.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por las dificultades de los independentistas para formar Govern, antes de la entrega del 'Premio al Seny' de SCC, que ha recibo el exprimer ministro francés, Manuel Valls, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que no ha podido asistir al acto.

Tras recordar que la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ganó las elecciones en votos y que "la ley electoral maldita que no quieren cambiar PP y PSOE" no le permite gobernar, ha insistido en que es el momento de que los independentistas formen un Govern.

"Lo menos malo que puede suceder es que haya un Gobierno que respete la ley, la Constitución y el Estatut. No nos valdría un Gobierno que no respete la Constitución, porque entonces seguiría aplicándose el 155", ha advertido.

También ha sostenido que, si todavía no lo han constituido, es porque "no hay acuerdo" entre las tres fuerzas independentistas catalanas para ello, por eso ha asumido que si antes del 22 de mayo no lo consiguen, habrá que ir a elecciones --se convocarían de forma automática--.

"No es lo que queremos, no es lo que nos gustaría. A nadie en Catalunya le apetece volver a votar, pero, si eso pasa, sería culpa del separatismo y habrá que estar preparados", ha razonado y ha insistido en que Cs, como ganador de las pasadas elecciones, estará alerta y presionando para que se cumpla la ley.

VOTO DELEGADO DE COMÍN

Preguntado por la petición del diputado de ERC Toni Comín de delegar su voto en el Parlament desde Bruselas, Rivera ha avisado de que no acude a la cámara porque está "huido de la justicia, no porque esté enfermo o le haya cogido una nevada".

"No quieren admitir que no tienen mayoría para hacer Govern, que es lo que pasa hasta la fecha: no hay acuerdo, y si aceptas que hay no hay mayoría dejas tu escaño, corre la lista y se pone otro", ha explicado y ha insistido que si Comín no viene al Parlament no es por una causa mayor.

AMPLIAR LA CASA DEL 'SENY'

Rivera no ha querido entrar a valorar la eventual entrada de Valls en la candidatura de Cs a la ciudad de Barcelona porque "hoy el protagonismo es para él" y para el premio que recibe.

"Desde luego, tiempo tendremos de aquí a mayo para hablar de eso", ha dicho y ha reiterado que en Cs están abiertos a gente con talento, con capacidad política y con experiencia, y no ha descartado sumar a otros.

"Manuel es uno de ellos, como puede haber más gente que se incorpore en los próximos meses y vamos a trabajar para hacer posible que ésta sea la casa común, del sentido común, del 'seny' la casa común de millones de españoles y, en Catalunya, la casa común de los que quieren ser catalanes españoles y europeos", ha explicado.

Rivera ha destacado la trayectoria de Valls apoyando manifestaciones contra el independentismo, participando en actos de Cs, y el hecho de que en los medios internacionales ha realizado declaraciones teniendo en cuenta "a los catalanes, también a los que no son separatistas".

