Rioja será sede este fin de semana de una 'Masterclass' de Dirección de Orquesta para músicos

23/04/2018 - 14:54

El municipio de Rioja será sede durante este fin de semana de una 'Masterclass' de Dirección de Orquesta, dirigida a directores de bandas musicales y a músicos de la provincia, y organizada por la Diputación de Almería y la Asociación Cultural 'Diesis'.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha explicado, en un comunicado, que se trata de una "iniciativa muy importante que persigue formar a los músicos de Almería hasta alcanzar la excelencia" y que "ha atraído a un gran talento a nivel mundial, como es el profesor de Dirección de Orquesta de la Universidad de Chapel Hill (EEUU), Evan Feldman".

La 'masterclass' se desarrollará en el Teatro de Rioja y tendrá capacidad para un máximo de treinta alumnos participantes. La actividad contará con una parte de teoría y otra de práctica, en la que se interpretará 'Give us the day', de D. Marlanska, y 'The redwoods', de R. Galante.

El programa formativo de este curso, que expedirá a sus participantes un certificado de asistencia de 23 horas de duración, arrancará el viernes 27 de abril, a las 16,30 horas, con una clase teórica sobre 'La técnica de la dirección'. A partir de las 21,00 horas, habrá un ensayo de la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical 'San Indalecio', al que asistirá el profesor Feldman.

El sábado 28, a las 9,30 horas, la teoría se centrará en el 'Estudio del repertorio' y, a partir de la tarde', habrá clases prácticas y el ensayo de la Agrupación Musical 'San Indalecio'. La actividad terminará el domingo con una nueva clase práctica y la entrega de diplomas, y con el concierto que ofrecerá, a partir de las 19,00 horas, la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical 'San Indalecio' bajo la dirección del profesor Evan Feldman.

La Diputación Provincial y la Asociación 'Diesis', que se ha encargado de gestionar las inscripciones a este curso, han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Rioja para organizar este evento.

