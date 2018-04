330 43

La comisión especial sobre la ley del Euskera seguirá su trabajo al no prosperar la petición de UPN y PPN de eliminarla

23/04/2018 - 13:16

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado sendas propuestas presentadas por UPN y PPN para que se cancelara la comisión especial para la elaboración de una propuesta de una nueva ley foral del Euskera.

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

Han votado en contra de las propuestas Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra, mientras que a favor lo han hecho los dos proponentes, UPN y PPN, y el PSN.

En declaraciones a los medios, Javier Esparza, portavoz de UPN, ha manifestado que esta comisión es "una obsesión más del mundo nacionalista, empeñado en eliminar la zonificación lingüística". "Eso es no respetar al conjunto de los ciudadanos", ha censurado, para indicar que todos los grupos tienen clara su posición en este tema y se ha preguntado para qué sirve esta comisión. "Para ser un altavoz de que Navarra es bilingüe y Navarra no es bilingüe", ha aseverado, para advertir de que UPN no va a "entrar a jugar a esto".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha manifestado que la comisión "tiene razones sobradas para seguir adelante" y ha puesto en valor "el esfuerzo por analizar la legislación y la situación del euskera y en caso de acuerdos, modificar legislación".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que se trata de "analizar el estatus jurídico del euskera, ver qué posibilidades hay y exprimir al máximo las posibilidades que hay para dar un nivel de oficialidad superior al actual". "Se va a realizar un ejercicio interesante", ha opinado.

La parlamentaria de Podemos Fanny Carrillo ha dicho que su grupo mantiene la posición que defiende "desde un principio". Ha señalado que en esta materia "deben evitarse enfrentamientos" y ha defendido que el euskera es "una lengua autóctona, que debe ser para unir y no para desunir", por lo que ha abogado por que continúe la comisión.

La socialista María Chivite ha señalado que el PSN ha votado a favor de la eliminación de la comisión porque "no estuvo a favor de crearla". "No vemos necesaria la modificación de la ley ni dar oficialidad al euskera en toda Navarra", ha expuesto, para señalar que el PSN estará y dará voz a "la mayoría de Navarra que no quiere que el euskera tenga oficialidad en toda Navarra".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha criticado que la pretensión de la comisión es que "el euskera sea oficial en toda Navarra" y "es algo que no se va a producir" porque "solo puede hacerse cambiando el Amejoramiento". "Es perder el tiempo porque mientras estamos en esa comisión deberíamos estar haciendo otras cosas más relevantes dentro del Parlamento", ha dicho, para advertir de que no van a participar.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que "la modificación de la ley del Euskera no pasa por que haya una sola zona lingüística, sino por determinar las condiciones de cada una de las zonas en relación con su realidad sociolingüística". "Nuestra posición es la de siempre, en contra de cualquier imposición y a favor de una modificación basada en principios de libertad y proporcionalidad", ha señalado.

