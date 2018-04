330 43

Sabanés defiende que el desalojo del Retiro el pasado 24 de marzo "se hizo correctamente"

23/04/2018 - 11:23

"Una alerta meteorológica no es una emergencia inminente, no es lo mismo que una alerta por terrorismo", subraya

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha defendido que el desalojo del parque del Retiro el pasado 24 de marzo, cuando se desplomó un pino sobre un niño de cuatro años, que el desalojo "se hizo correctamente".

"Si tienen clara cuál es la estrategia del parque, ¿por qué no lo hicieron? En tres años no se puede resolver la dejación y desidia en parques y zonas históricas a partir de la crisis", ha lanzado Sabanés en el pleno extraordinario.

La concejala ha asegurado que su preocupación se centra en el estado del arbolado. "La suya (al PP) es pedirnos información para irse corriendo a los medios de comunicación, que es lo que menos se necesita en un caso de estas características", ha lanzado a la bancada popular. La edil ha considerado que el desalojo fue correcto y ha recordado que el pasado 24 de marzo "nunca se estuvo en alerta roja".

A los populares no les ha pedido lealtad sino "rigor y claridad" porque se dedican a "lanzar sospechas". "No sigan dando vueltas para utilizar un desgraciado accidente para desgastar al equipo de gobierno", ha criticado.

Sabanés ha hecho un repaso por las actuaciones acometidas en torno al arbolado, como el protocolo del Retiro, un plan extraordinario, los planes especiales, el Ser+ verde, la mesa del árbol o la propuesta de restructuración del personal de jardinería... No ha querido terminar sin remarcar que "una alerta meteorológica no es una emergencia inminente, no es lo mismo que una alerta por terrorismo".

