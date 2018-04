330 43

Luís Villares reconoce estar "insatisfecho" por la falta de resolución del caso Quinteiro

22/04/2018 - 16:58

El líder de En Marea asegura que habría preferido que la "interpelada asumiese su responsabilidad con madurez política"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha lamentado que la diputada Paula Quinteiro no "asumiese su responsabilidad con madurez política desde un primer momento", en relación al altercado en el que se vio implicada con la Policía Local de Santiago, y por el que el líder de la formación la ha instado a dimitir.

En entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el portavoz de En Marea ha reconocido estar "insatisfecho" por la falta de resolución en este caso. Luís Villares ha apelado al compromiso ético de la coalición para exigir la dimisión de la diputada.

"Habría preferido que la persona que fue en su momento interpelada asumiese su responsabilidad con madurez política desde un primer momento. En este sentido, pues la insatisfacción es evidente", ha reconocido Luís Villares.

Aún así, ha matizado que "lo importante es que a partir de ese momento se abren las vías procedimentales que están previstas estatutariamente". Tras aludir al proceso que rige la formación para decidir sobre la posible dimisión de Quinteiro, ha remarcado: "Todos y todas tenemos que respetarlo, solo faltaba".

Pero Villares también ha querido minimizar las consecuencias de las diferencias internas que se han producido en torno al incidente de Paula Quinteiro, asegurando que "en todos los espacios políticos, en todas las familias y relaciones con personas, hay conflictos, lo importante es cómo se solucionan".

En este sentido, ha añadido que "en Marea tiene la obligación de solucionar con inteligencia política" el conflicto y se muestra convencido de que "al final, En Marea no defraudará ni a sus votantes, ni a sus bases, ni al conjunto de la ciudadanía".

Villares sostiene que su dimisión, como líder de En Marea, no es una cuestión que tenga sentido en este momento, insinuando que "quien debe asumir responsabilidades es quien no cumple con sus compromisos éticos". También ha zanjado las preguntas sobre su responsabilidad al frente de la formación argumentando que "el liderazgo de En Marea no es el del PP", porque no se ejerce "a golpe de martillo" como los 'populares'.

En este caso, el portavoz de En Marea recurre a confrontar la forma de actuar de su formación con la del PP, como modo de ejemplificar su "transparencia y ética radical", frente a la "opacidad y ausencia de explicaciones" que atribuye a los 'populares'.

Por esto, Villares dirige sus críticas al PP, argumentando que su situación es "mucho más complicada" con el caso Gürtel a punto de que se conozcan las sentencias y el caso Cifuentes. "El modelo del PP es en el que el presidente Feijóo se permite en una televisión de ámbito estatal", ha añadido, asegurar que "las fotos con Marcial Dorado se las pasó un delegado del gobierno" y no dar explicaciones sobre ese supuesto "trato de favor que dispensa una administración gobernada por el PP".

Es más, Villares ha contrapuesto la "celeridad y la contundencia" con la que actuó el ya exdiputado autonómico Juan Merlo, tras conocerse que falseó su currículum académico, en una "decisión que le honra", a la vez que "pone el listón del espacio político muy alto".

En todo caso, se toma con calma el proceso de Quinteiro y dice que "más pronto que tarde habrá una resolución de la crisis" y ha mostrado su confianza en que, "por supuesto", será "antes del verano".

El caso ha destapado las rencillas dentro de la organización, con duras críticas por parte de la secretaria general de Podemos, Carmen Santos, a la que Villares advierte que son los inscritos los que tienen la última palabra sobre el futuro de En Marea.

"En Marea es un proyecto que tiene muchísimo futuro, muchísimo futuro. Tiene todo el futuro que la ciudadanía decida otorgarle a En Marea. Nadie puede arrogarse la decisión sobre el futuro o no futuro, tiene que ser la ciudadanía y además la gente que está trabajando, que, por cierto, lo hace muy entregadamente con independencia de cuál fuese su espacio de procedencia", ha agregado.

Villares ha respondido también a aquellos alcaldes que han criticado la falta de compromisos con las mareas municipales, replicando que En Marea está "volcada en afianzar este espacio a nivel local".

HUELGA DE LA JUSTICIA

El líder de En Marea y magistrado en excedencia también se ha referido a la huelga de los funcionarios de justicia de la administración gallega, con duras críticas a Alfonso Rueda y a Feijóo, a los que ha definido como "absolutamente irresponsables" por no poner fin a una huelga "por apenas 10 euros de diferencia" y por "permitir una protesta que ha supuesto la anulación de 20.000 actuaciones judiciales" después de que el Parlamento hubiera reconocido en diciembre por unanimidad que las reclamaciones eran "justas y legítimas".

