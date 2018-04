330 43

Foro carga contra la "caleya" inaugurada por Lastra para sortear el argayo de Anzó

22/04/2018 - 11:14

La diputada de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias, Carmen Fernández, ha cargado este domingo contra la "caleya que un mes después 'inauguró' Lastra para sortear el argayo de Anzó". A su juicio es "una chapuza que confirma la falta de respeto que siente Javier Fernández por los casinos".

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa ha advertido de que "saldrá muy cara" la "racanería" de no elevar la rasante, no echar una capa de asfalto a lo largo de toda la caleya y de usar "tubos viejos de poco diámetro".

"Los vecinos de Caso, que no saben cuando tendrán resuelto el acceso por carretera, merecen una pista asfaltada, con tubos de mayor sección para desaguar las crecidas y mejorar el trazado sin tanta curva a la entrada y a la salida de la caleya", ha dicho.

En el Pleno de la JGPA del pasado día 12 de abril, Carmen Fernández instó al consejero a dar soluciones, evidenciando la necesidad de adecuar el camino no solo para todoterrenos sino al tráfico de cualquier vehículo. En este sentido la diputada de Foro le trasladó al Consejero que se trataba de un "coste menor" abrir el paso a todos los usuarios y que, viendo que la solución definitiva de la AS-117 está lejana, se hacia necesario.

"El consejero siguió el consejo de Foro y actuó, pero no lo hizo bien. No tiene sentido haber asfaltado el inicio y el fin de la pista y no haberlo hecho en todo el recorrido, siendo pocos metros", ha criticado.

