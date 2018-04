330 43

Festival.- Elena Trapé espera que la Biznaga de Oro del Festival sea "un empujón" para 'Las distancias'

21/04/2018 - 17:24

Agustina Chiarino, productora de 'Benzinho', destaca que "toca la fibra que todos tenemos"

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

La directora catalana Elena Trapé ha esperado que la Biznaga de Oro a la Mejor Película que ha recibido su filme 'Las distancias' en la 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español suponga "un empujón importante para la película". "Todo lo que venga lo recibiremos como un regalo", ha manifestado la realizadora de la obra.

'Las distancias', un drama que afronta la separación en un grupo de amigos tras un viaje a Berlín, se ha llevado el principal galardón del certamen, dotado con 12.000 euros. "Estamos muy contentos de estar aquí", ha expresado la directora en rueda de prensa este sábado.

Tras la victoria de Carla Simón con 'Verano 1993', es la segunda película consecutiva de una directora catalana que gana el máximo premio del festival. Pese a ello, Trapé no ve "que la trayectoria de una tenga que ver con la otra". "Hay tantos factores que personalmente prefiero verlo como un extra. Estar ya aquí nos hizo mucha ilusión", ha manifestado.

La directora ha puesto en valor el papel de las escuelas de cine, de donde salió Trapé. "Las escuelas están produciendo películas. Eso abre las puertas a otro perfil y seguramente acorta el tiempo que un director tiene que esperar para hacer su primera película", ha explicado. Asimismo, ha dado la enhorabuena a Alexandra Jiménez por su Biznaga de Plata a mejor actriz, estando la artista rodando en Argentina.

'BENZINHO'

Por otro lado, la productora de 'Benzinho', Agustina Chiarino, ha manifestado su satisfacción por conseguir la Biznaga de Oro a Mejor Película Iberoamericana, con una dotación económica de 12.000 euros. "La forma natural en la que hacen la película hace que uno se sienta atrapado en ella", ha expresado.

La productora ha confesado que "cuando leí el guión por primera vez, lloré". "Los ingredientes estaban aunque en el rodaje parecía medio caótico", ha manifestado Chiarino, que ha visto cómo la ciudad de Málaga ha acogido con los brazos abiertos a 'Benzinho'.

Una de las claves para la buena acogida ha sido, según la productora, "que toca la fibra de todos los familiares que tenemos". "Como productores nos enamoramos de la película", ha finalizado Chiarino.

'MI QUERIDA COFRADÍA' y 'SIN FIN'

Una de las triunfadoras del Festival de Málaga. Cine en Español ha sido 'Mi querida cofradía', la ópera prima de la directora malagueña Marta Díaz de Lope, que se ha llevado la Biznaga de Plata. Premio del Público así como la Biznaga a mejor actriz de reparto para Carmen Flores.

"No lo esperábamos para nada", ha confesado Díaz de Lope, que ha excusado a Flores por estar haciendo bolos de teatro. "Es un premio que nos hace especial ilusión. Es un empujón que nos viene bien para que la gente vaya al cine a verla. La acogida de los pases nos sorprendió gratamente", ha manifestado.

La realizadora ha considerado la película "feminista" con "una mujer que quiere algo que históricamente ha estado en las manos de un hombre". "Sabía que iba a hacer una comedia, pero quería hacerla fiel a la Semana Santa y al tipo de comedia que me gustan y en las que creo", ha expresado la directora.

Díaz de Lope, que dedicará su Biznaga al Festival, al público y a su equipo, ha salido de la Escac, la misma escuela de la que salió Elena Trapé. "Lo que tiene de bueno es la profesionalidad desde la que se estudia desde el primer momento. Se crean equipos que te permiten conocer gente. Y, sobre todo, la práctica. El cine se aprende haciendo", ha manifestado la malagueña, que ha confesado desear embarcarse "en nuevos personajes e historias".

Otro de los triunfadores del Festival ha sido el actor Javier Rey, que se ha hecho con la Biznaga de Plata a Mejor Actor por 'Sin Fin'. El artista ha agradecido el reconocimiento a la vez que ha manifestado que "más que pensar en una apuesta por mí, creo que ha sido a la película".

"Hay un gran trabajo y es la forma de decirnos que 'Sin Fin' ha sido muy querida aquí. Llevamos mucho tiempo queriendo que la película saliese adelante. Es un proyecto que acaba siendo algo muy personal, muy querido", ha finalizado Rey.

'CASI 40' Y 'LOS BUENOS DEMONIOS'

La película de David Trueba 'Casi 40' se ha llevado la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado ex aequo con 'La reina del miedo'. En representación del filme del director madrileño ha estado presente el protagonista de la obra, Fernando Ramallo, que ha manifestado que "no esperábamos tener el premio".

"Cuando hicimos la película, la hicimos porque nos apetecía. No sabíamos el recorrido que iba a tener", ha confesado Ramallo, quien ha explicado que "no había expectativa para arrasar en taquilla" sino "hacer la película que quería David". "Lo que quería era que disfrutásemos los tres haciendo la película", ha puntualizado.

Por su parte, 'Los Buenos Demonios' se ha llevado las Biznagas de Plata a Mejor Actor de Reparto para Vladimir Cruz, a Mejor Guión para Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández, y a Mejor Música para Edesio Alejandro. Cruz ha explicado que estos premios "pueden ser muy buenos para que se mueva la película".

El actor, que había estado en otras ediciones del festival, ha reconocido que "mi relación con el cine español no ha sido demasiado afortunada para mí". "No he tenido hasta ahora una oportunidad importante en el cine español, pero el premio me hace sentirme más cerca de la cinematografía española", ha expresado.

Asimismo, el guionista Alejandro Hernández ha mostrado una emoción especial tras recibir 17 años después una nueva Biznaga. "Málaga es un sitio al que le tengo cariño y que siempre me ha tratado bien", ha manifestado.

OTROS PREMIADOS

Otros premiados que han pasado por la rueda de prensa han sido la productora de 'No dormirás' Cristina Zumárraga, que se ha hecho con las biznagas a mejor fotografía y mejor montaje. "Estamos muy contentos. Aunque sean técnicos, son muy importantes. Estos premios siempre vienen fenomenal", ha afirmado Zumárraga.

También han pasado ante los medios de comunicación el equipo del documental 'Ainhoa, yo no soy esa', con su directora Carolina Astudillo a la cabeza, que ha afirmado que "esperamos que la película pueda verse en salas".

Así como el equipo de 'Con el viento', de la directora Meritxel Colell con un proyecto "que nace de un impulso muy personal"; el director de 'Casa Coraggio', Baltazar Tokman; y el equipo de 'Yo la busco', con la directora Sara Gutiérrez al frente.

