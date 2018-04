330 43

Feijóo llama a recuperar las alcaldías de las ciudades coruñesas para convertirlas en "tractoras" de Galicia

21/04/2018 - 15:48

El PP de A Coruña exhibe su "unidad" en el recinto ferial de Amio, donde "rompió" el BNG y "surgieron" las mareas, recuerda Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente autonómico y número uno del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "trabajar más y mejor" para recuperar las alcaldías de A Coruña, Ferrol y Santiago; y convertirlas en las "ciudades tractoras" de Galicia para, de este modo, sacarlas de la "parálisis y el desánimo" en el que, según el popular, las han sumido los gobiernos de las mareas municipalistas.

El PP de A Coruña ha reunido este sábado a 4.000 personas llegadas de toda la provincia coruñesa en la segunda edición de su 'Romería popular' celebrada este año el recinto ferial de Amio, en Santiago de Compostela.

Un lugar que, como ha recordado el líder popular en su intervención, acogió la asamblea nacional del Bloque Nacionalista Galego en el que la formación frentista acabó por romper por las divisiones internas, lo que derivó en la creación de Anova y el posterior surgimiento de las 'mareas'.

Feijóo ha contrapuesto aquel episodio de "división, fractura y decepción" del nacionalismo gallego con la "unidad" que, dice, exhiben los populares este sábado en Amio, un lugar "que a partir de hoy será un sinónimo de proyecto de unión y de Galicia" gracias al PP, al que ha definido como "el partido de esta tierra".

A su llegada, flanqueado por el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, y otros mandatarios de la provincia, el presidente gallego arrancó los aplausos de las personas congregadas en el recinto ferial, que disfrutan este mediodía de un menú de pulpo, empanada y carne 'o caldeiro' en una jornada amenizada por una orquesta.

A poco más de un año de la fecha prevista para la celebración de las elecciones municipales en las que el PP de A Coruña aspira a superar el revés sufrido en 2015, cuando perdió las alcaldías de A Coruña, Ferrol y Santiago, así como el gobierno provincial, Feijóo ha instado a los militantes, concejales y cargos que se dieron cita este sábado en la capital gallega a "trabajar más y mejor" para conseguir recuperarse en los comicios del próximo año.

Así, ha invitado a no hacer caso de las encuestas que apuntan a una tendencia a la baja del PP, al tiempo que ha admitido que "puede" que sea preciso "mejorar los candidatos" para lograr el reto en las municipales, pero que "cualquier partido en España y en Galicia se cambiaría por tener los resultados del PP".

"Ya les gustaría tener nuestra humildad, confianza, nuestros candidatos, nuestra militancia; un partido sólido y fuerte, potente como el PP que gana las elecciones limpiamente. El partido demócrata de verdad de Galicia y España", ha aseverado el presidente de la Xunta.

EL PP, "SE MOJA"

Por ello, ha remarcado que el Partido Popular "no se conforma" y conserva "la misma ilusión" que tenía cuando fue fundado por Manuel Fraga, para luego exponer que los populares no son un partido "light" o "zero" sino que "se moja".

"No quiero un partido que no se moje en nada, para eso está el PSOE. No quiero un partido pequeño sólo para sus afiliados, para eso está el BNG. No quiero un partido que llegue a gobernar y no haga nada, para eso están las mareas de Podemos. Y no quiero un partido con un proyecto en el que Galicia sea indiferente, para eso está Ciudadanos", ha remarcado.

Feijóo ha ensalzado la situación que atraviesa Galicia tras casi una década de gobierno popular desde que recuperasen la Xunta en 2009, previo paso a hacer un guiño a las personas que trajeron al partido "hasta aquí" y a "los miles de concejales, militantes y simpatizantes" que "trabajan anónimamente defiendo el proyecto" en sus localidades en el día a día.

"No tenemos enemigos en nuestro partido. Nosotros miramos hacia adelante, mientras la oposición solo intenta que la ciudadanía se olvide de ella, nosotros queremos que vean lo que estamos haciendo", ha remarcado antes de hacer un "brindis" por "los mayores y por los jóvenes" y cerrar su discurso repitiendo el lema de campaña de las últimas autonómicas hasta en cuatro ocasiones: "¡En Galicia, sí!", ha exclamado Feijóo como broche a su intervención.

DIEGO CALVO

El encargado de abrir el acto ha sido el presidente del PP de la provincia de A Coruña, Diego Calvo, que ha reivindicado que "nadie" puede ganar a los populares "en fuerza e ilusión", para luego mostrar su "orgullo" de formar parte de un partido "de gente como Gerardo Fernández Albor, Manuel Fraga y Feijóo".

"Tenemos el listón más alto que el de los otros", ha apuntado en referencia a los "pactos de perdedores" que obligan al PP a "trabajar por una mayoría". "Otra cosa no nos vale", ha reconocido.

Así las cosas, Calvo ha ensalzado al PP como "el partido hegemónico en Galicia" que, no obstante, no puede "vivir únicamente mirándose a un espejo" y debe "trabajar más unidos que nunca" frente a aquellas formaciones que "cuanto peor van las cosas, mejor para ellos".

PUBLICIDAD