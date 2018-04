330 43

Investigan si un hombre rescatado por los bomberos de la fachada de un edificio en Ceuta estaba robando o secuestrado

21/04/2018 - 14:39

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha ordenado este sábado la puesta en libertad condicional con cargos por robo en casa habitada de un ciudadano belga que el pasado lunes, a las 9,00 horas, fue rescatado por los bomberos de la ciudad autónoma del aparato exterior de aire acondicionado al que se había subido a una altura de cinco plantas en el patio interior de un inmueble cerca del centro.

CEUTA, 21 (EUROPA PRESS)

El individuo comenzó a gritar desde allí reclamando ayuda y presencia policial, y vecinos del entorno alertaron al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que la colaboración de la Policía Local y los servicios de emergencias bajaron y evacuaron al Hospital Universitario al hombre, que en las primeras pesquisas se creyó que podía ser un ladrón.

Según han explicado fuentes judiciales a Europa Press, en sus declaraciones ante la Policía Nacional y en sede judicial el investigado, nacional de Bélgica, ha asegurado que no estaba robando ni quería quitarse la vida, sino que en realidad estaba "secuestrado" porque un amigo suyo tiene "una deuda" con el propietario de la casa desde la que se asomó al vacío, y que le habían encerrado en ella "hasta que pudiera pagarla".

De acuerdo con su relato, permaneció privado de libertad en esa vivienda y solo salía --por ejemplo, para "sacar dinero y cargar el teléfono móvil" con el fin de poder "tranquilizar a su esposa"-- en contadas ocasiones. Los investigadores han revisado cámaras de seguridad del entorno y han comprobado que en las grabaciones se le ve en ocasiones "acompañado por dos varones".

Supuestamente, el pasado lunes a primera hora de la mañana, en un descuido de sus captores, logró zafarse y "la única salida" que vio fue intentar escapar por la fachada del edificio subiéndose al aparato externo de aire acondicionado.

El propietario de la vivienda, presunto instigador del hipotético rapto, no ha sido localizado y, por lo tanto, no ha declarado todavía. Su esposa ha alegado que "no sabe dónde está" ni "a qué se dedica" porque, además, están en pleno proceso de "divorcio".

