Barcala acusa a Compromís de haber "especulado" con la Alcaldía y de esperar a que le tocara la "lotería"

20/04/2018 - 15:54

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha acusado a Compromís de haber "especulado" con la Alcaldía y de esperar a que "le tocara la lotería de rebote". Así, ha opinado que de no haber actuado así "a lo mejor" no se hubiera llegado a la situación de ayer, "casi al final del mandato", cuando el PP accedió a la vara de mando.

El PP ha recuperado la Alcaldía tres años después de perderla, cuando la candidata socialista, Eva Montesinos, no logró sumar la mayoría absoluta en el pleno de investidura.

Preguntado este viernes por las palabras del portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sobre la posibilidad de que el PP hubiera pactado con la no adscrita Nerea Belmonte, Luis Barcala ha alegado que "si se dedicara a trabajar" en lugar de esperar a que "le tocara ayer la lotería de rebote, no especularía tanto".

"No me parece que la mano tendida se conteste de esa forma", ha señalado Barcala, en referencia a su ofrecimiento de colaboración a todos los grupos. "Lo que se estaba barajando de poner un sueldo era precisamente del bloque de izquierdas, y parece que no han llegado a un acuerdo", ha subrayado y ha rechazado que se le pidan explicaciones "de lo que estaban intentando pactar ellos".

CASTILLO

Preguntado por la petición de Bellido para que Carlos Castillo deje su acta de diputado provincial para centrarse en el Ayuntamiento, donde se hará cargo de Hacienda y Economía, el alcalde ha instado al dirigente de Compromís a "esforzarse más" y a obtener "muchos concejales" en 2019 y "tendrá la responsabilidad de establecer quién tiene que llevar cada competencia".

"Me consta que Carlos Castillo tiene capacidad para eso y para muchísimo más", ha defendido.

