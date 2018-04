330 43

Turismo.- El PSOE pide al Gobierno que impulse un Plan de Dinamización Turística de la Costa del Sol

20/04/2018 - 14:14

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha reclamado este viernes al Ejecutivo central que impulse un Plan de Dinamización Turística para el destino Costa del Sol, "algo que permitirá la creación de empleo dentro del sector turístico, que es una de las principales fuentes de riqueza de la provincia".

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Heredia, que ha estado acompañado por el alcalde socialista del municipio malagueño de Benalmádena, Victor Navas, ha exigido inversiones concretas al Gobierno del PP para que una parte de los ingresos que obtiene el estado por la actividad turística en la Costa del Sol "revierta en actuaciones de mejora en la provincia como es la regeneración de playas para fomentar el turismo de calidad", ha explicado.

Además, esta petición se complementaría, ha dicho, con una campaña publicitaria para fomentar el turismo europeo senior "que permita romper con la estacionalidad de la Costa del Sol", ha dicho.

En concreto, esta campaña estaría dirigida a ciudadanos de la UE mayores de 65 años, "el año pasado vinieron seis millones de turistas mayores de 65 años a España y eso tuvo un impacto económico de 7.000 millones de euros, pero hay 155 millones de europeos de 55 a 80 años que pueden venir, por eso debe tener una promoción específica", ha afirmado.

En este sentido, Heredia también quiere que se englobe esta acción promocional para el turismo de personas con discapacidad, ya que es un tipo de público que gasta un 30 por ciento más que el turista medio.

"Seis de cada diez personas con discapacidad en la UE no viaja porque no encuentra un destino adaptado", ha dicho Heredia. Solo en nuestro país, el 40 por ciento de los hoteles no está adaptado a este tipo de público y tampoco cuentan con una plantilla con formación adecuada para atener a estos visitantes", ha explicado.

En este punto, ha agregado que "el sector turístico afirma que es caro adaptar estos hoteles, por eso desde el PSOE vamos a pedir fondos reembolsables del Gobierno central para que los hoteles puedan afrontar estos proyectos", ha concluido.

Por su parte, Navas ha recordado que Benalmádena es el tercer municipio en número de camas hoteleras de la provincia. "El presupuesto para turismo en el ayuntamiento de Benalmádena no es el que va en el capítulo de promoción turística, es todo el presupuesto".

Así, el regidor socialista se ha referido al esfuerzo de los servicios municipales como la limpieza, seguridad o accesibilidad. "Debemos eliminar los techos de gasto para flexibilizar las leyes y que los municipios turísticos podamos invertir para acoger a esa población que viene en verano", ha afirmado.

"Este año no podemos llevar a cabo el torneo de fútbol infantil porque desde la Dirección General de Costas piden un canon de 28.000 euros lo que hace inviable cualquier tipo de evento, no podemos utilizar el superávit para acoger este tipo de proyectos y se nos dificulta la realización de actividades. Debemos poner sentido común para que la Diputación Provincial apueste por la senda litoral y para que el Gobierno de Rajoy acometa las infraestructuras pendientes", ha concluido.

