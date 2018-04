330 43

PP llevará a Pleno una propuesta para condenar los Comités de Defensa de la República, "vulgares pandillas de matones"

20/04/2018 - 12:34

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid presentará en el próximo Pleno del 24 de abril una moción en la que pretenden sumar apoyos del resto de grupos municipales (Cs, PSOE y Ahora Madrid) para condenar los comités de defensa de la república en Cataluña (CDR), que han descrito como "vulgares pandillas de matones".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Será el edil Percival Manglano quien presente en Cibeles esta propuesta para condenar "los actos de violencia ejercidos por los Comités de Defensa de la Repúblia en Cataluña" y respaldar por otra parte "la acción de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la preservación de la paz y la convivencia".

Tal y como ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Grupo, José Luis Martínez-Almeida, esta es una "oportunidad única" de demostrar la "hermandad entre madrileños y catalanes". "Si tal y como señalan Colau (alcaldesa de Barcelona) y Carmena (alcaldesa de Madrid), que dicen que Madrid y Barcelona son ciudades hermanas, tenemos una oportunidad única para demostrar esa hermandad entre los madrileños y catalanes amedrentados constantemente única y exclusivamente por defender la Ley y el Estado de Derecho", ha detallado.

'Para Almeida, "la mejor forma de hermanar" ambas ciudad es "condenar la conducta de estos comités, que no son si no vulgares pandillas de matones que pretenden amedrentar e intimidar a aquellos que no piensan como ellos en Cataluña".

Entre otras mociones, también pedirán la entrega de la Medalla de Honor a la Policía Municipal. Almeida considera que es una "oportunidad estupenda" y pide al equipo de Gobierno "no interponer obstáculos burocráticos", ya que si no es en San Isidro se puede entregar en el patrón del Cuerpo, día de San Juan.

"Parece que Carmena ha rectificado en parte porque dijo que quería encabezar una propuesta para honrar a la Policía, e incluso llegó a admitir que había actitudes de menosprecio dentro de su equipo de Gobierno", ha apuntado, para añadir que quieren que la Policía Municipal tenga este reconocimiento a título individual, ya que en 2004 se entregó a un total de 80 entidades por su ayuda en los atentados del 11 de marzo en la capital.

PUBLICIDAD