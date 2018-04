330 43

Miguel mantiene su ilusión de seguir su revolución tranquila y Largo Cabrerizo quiere sacar a la UVA de su atonía

19/04/2018 - 21:26

Los dos candidatos a rector de la Universidad de Valladolid han defendido esta tarde sus programas en un debate en el que Daniel Miguel San José ha abanderado y defendido la "revolución tranquila" que inició hace cuatro años, mientras que Antonio Largo Cabrerizo ha insistido en la necesidad de un cambio para sacar de la "atonía" a la institución académica.

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo han reconocido, en el transcurso de un debate que ha moderado el profesor de la UVA Enrique Berzal, y que ha sido introducido por el presidente del Consejo Social, Óscar Campilllo, que ha aplaudido esta "confrontación de ideas" y que responde al compromiso de "transparencia" del órgano que rige.

Los dos candidatos, que lograron prácticamente un empate técnico en la primera vuelta de las elecciones al Rectorado y se enfrentan el próximo 25 en las urnas, han expuesto sus líneas de acción en los seis bloques en los que se ha articulado el debate. Ambos han mostrado en un diálogo respuestuoso su hoja de ruta en materia de alumnos, profesorado, personal de administración y servicios, docencia, investigación y gobernabilidad.

Largo Cabrerizo ha insistido, en su primera intervención, en que la primera vuelta de las elecciones ha escenificado que la comunidad educativa quiere un cambio de gestión en la UVA por la pasividad y la atonía del actual equipo y ha remarcado que su proyecto quiere englobar todas las sensibilidades a través de unas líneas de actuación básicas que parten de una "planificación mirando al futuro y evitando el cortoplacismo" y "recuperar el debate" en el seno de la institución.

Por su parte, Miguel San José ha reconocido que se presenta porque se han hecho "muchas cosas en los últimos cuatro años" pero añade que quieren hacer "mucho más", al tiempo que rechaza la interpretación de que el voto de la primera vuelta sea el del cambio de gestión.

"El cambio empezó en 2014 y ahora, el cambio del cambio, nos llevaría a épocas de antes de 2014", ha espetado para señalar que durante su mandato ha encabezado una revolución tranquila cuyos efectos se verán a largo plazo. "Nos encontramos una universidad llena de tensiones debido a como se afrontó la crisis y se ha tardado tiempo en restañar heridas", ha explicado para asegurar que se ha hecho a través de una política de "transparencia y diálogo", algo que ha lamentado, se esté interpretando como "inmovilismo".

ALUMNOS

Tasas, becas e inserción laboral han centrado el primer bloque dedicado a los alumnos. En esta materia Largo Cabrerizo ha incidido en que son el eje de la Universidad y su razón de ser por lo que su programa trata de conseguir que obtengan la mejor formación posible.

El candidato ha cargado contra el calendario al entender que penaliza a los alumnos, además de ser partidario del incremento de becas y la rebaja de las tasas porque cree que las anunciadas son insuficientes.

Por su parte Miguel San José ha recordado que hace un año se llevó una iniciativa a Consejo de Gobierno para que se rebajaran las tasas y se situaran en la media nacional, "algo que se han conseguido", y ahora apuestan por la matrícula gratuita, iniciativa que "no es una ocurrencia de última hora".

Además, ha insistido en que se ha subido un 40 por ciento el presupuesto destinado a becas y su intención es seguir por ese camino, además de incidir en que hay 3.200 para realizar prácticas en empresas, por lo que, a su juicio, no cree que sean puntos débiles en los que haya habido inmovilismo.

PROFESORADO

Durante estos años, el actual rector ha insistido en que se han mantenido unas líneas consensuadas con el objetivo de poner por delante la estabilidad del profesorado, después su funcionalización y el uso de la tasa adicional para promocionar el profesor titular a catedrática, "líneas que son claras y transparentes".

Además, ha asegurado que se han adjudicado cupos en las áreas envejecidas, mientras que la contratación de ayudantes doctores tienen unas connotaciones especiales marcadas por la ley.

También se ha referido al profesor asociado, al recordar que están trabajando para que se autorice otras figuras de contratación que permitan un contrato a tiempo completo que de cierta expectativa, aunque hasta ahora no se ha conseguido porque no hay voluntad política en el gobierno nacional.

Largo Cabrerizo comprende las limitaciones de la ley pero ha matizado que hay que hacer la mejor gestión posible por lo que ha abogado por la estabilización y la promoción de los profesores y procurar que los concursos salgan en el año correspondiente. También cree justo que se reconozca a los profesores contratados los convenios retributivos y que la política del profesorado se debe hacer a diez años vista, algo que hará más eficaz las políticas de rejuvenecer la plantilla, al tiempo que ha exigido dar una solución a la situación extrema que vive, a su juicio, el área clínica.

PAS

"Queremos ofrecerles las mejores condiciones de trabajo para su desarrollo profesional", ha asegurado Largo Cabrerizo, que ha incidido en que debe potenciarse la promoción interna. Ha mostrado su preocupación por el porcentaje de interinos, por lo que ha abogado por su estabilización para que no tengan incertidumbre.

Miguel San José ha replicado que las propuestas del candidato rival son las que están llevando a cabo su equipo de Gobierno. En este sentido, el actual rector ha defendido políticas proactivas para aumentar la plantilla.

DOCENCIA

En este apartado, el actual rector ha saludado la negociación sobre titulaciones, donde ha reconocido que hay un "margen limitado". "Se ha llegado a un pacto para una asignación correcta de los planes públicos", ha continuado para asegurar que en los masteres el margen es mayor y por esto entiende que hay que apostar por una oferta atractiva de postgrado internacional.

Largo Cabrerizo ha pedido debatir, en este sentido, a dónde quiere ir la UVA, algo que ha estado "ausente" en los últimos años. Ha apoyado todas las titulaciones y reconoce que hay un margen en política de postgrado que ayude, junto con la investigación, la posición de la universidad en el sistema español, terreno en el que, ha criticado, se han perdido cuatro años.

INVESTIGACIÓN

"Es una de las facetas más importantes de la actividad universitaria", ha insistido Largo Cabrerizo al que le preocupa, sobre todo, su "calidad". "Hay que ser sensible y flexibles en todos los áreas de conocimiento", ha advertido para aplaudir el "potencial" que hay, pero que no se corresponden con el ránking de las universidades que, a su juicio, indica que no se está gestionando bien.

Miguel San José ha hablado de los grupos de investigación reconocidos y de la fuerte inversión que se ha hecho en este apartado para avalar su gestión. Además, ha asegurado que por primera vez en la historia de la universidad el director de la Fundación y Parque Científico se ha unificado.

GOBERNABILIDAD

En el último punto del debate, el de la gobernabilidad de la Universidad, el actual rector ha coincidido en el sentir general de que hay que reformar los Estatutos porque han quedado obsoletos. "Se han hecho ya tres intentos, pero siempre fracasan porque primero hay que reformar su procedimiento", ha puntualizado y se ha comprometido a buscar el consenso necesario para abordar cómo debe ser la reforma si sale elegido.

Su rival apuesta, en este sentido, por intentar adaptar los Estatutos a la actualidad para que corrijan disfucionalidades sobre titulaciones, consejo de estudiantes, ha citado, al tiempo que ha criticado que se haya debilitado el Claustro. Por eso ha pedido fomentar el debate desde "el minuto uno".

También entiende que hay que promover una marca UVA a través de un potente gabinete de comunicación para trasladar todo lo que hace la institución y sepa trasladar a la sociedad la importancia y el peso específico de la UVA en la sociedad.

PUBLICIDAD