Sánchez defiende que "será un Gobierno socialista" el que concluya el proyecto de la A-32

19/04/2018 - 21:20

El secretario general federal del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido a la visita que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este jueves a Albacete afirmando que "ha vuelto a engañar" respecto al proyecto de la Autovía A-32, pues ha defendido que "será un Gobierno socialista el que, más pronto que tarde, acabe la A-32".

El líder del PSOE ha recriminado al Gobierno del PP que vivan "instalados en el engaño" y que, pese a que llevan ya siete años, "a la A-32 le queda mucho por ejecutar, por la inoperancia y falta de cumplimiento".

Así lo ha manifestado en un acto público celebrado este jueves en el Edificio Polivalente del Campus de Albacete, con el aforo ampliamente superado, y la segunda ocasión en que Sánchez, como secretario general de la formación, acude a Castilla-La Mancha sin estar acompañado por el secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page.

No obstante, ha destacado que le "reconforta" saber que cada vez "son más" los que van a "revalidar" que García-Page sea presidente de Castilla-La Mancha.

AGUA

También, y recogiendo el testigo de la queja por la falta de agua que tiene esta tierra, Sánchez ha defendido que el PSOE ha "tendido la mano" a los partidos para lograr un gran pacto nacional por el agua, y "uno de los propósitos es poner fin a los trasvases y usar las desaladoras".

A este respecto, el secretario federal del PSOE ha defendido "que hay que terminar con la falta de planificación, con la improvisación" y hay que abogar por hacer políticas de cohesión.

En el escenario universitario, Sánchez ha mencionado que "algunos se empeñan en sacar máster de engaño y corrupción" pero "suspenden las asignaturas de lo público" y, tras citar algunos de los nombres del PP como "Granados o Cifuentes", ha asegurado que, aún así, "no es un problema de nombres, sino de siglas".

Por eso, se ha mostrado confiado de que los ciudadanos de Madrid "apoyen a Ángel Gabilondo como próximo presidente de la Comunidad" y ha comentado también que, ante el Gobierno que tiene el país "paralizado por los casos de corrupción", hay que "cambiar el paso".

RECUPERAR CONTRATO SOCIAL

El PSOE apuesta, ha resaltado su secretario general, por recuperar un gran pacto social. "Queremos volver a firmar un contrato social", en el que la solidaridad y el estado del bienestar, "una de las principales discrepancias con la derecha", sean el centro de las acciones.

En ese nuevo contrato social "va a haber distintos capítulos", ha avanzado Sánchez: unos habrá que firmarlos en Europa, otros en España, "con un proyecto modernizador", y también en las comunidades y en los ayuntamientos.

El líder de los socialistas ha abogado también por "abrir un gran debate sobre la fiscalidad" y por recuperar el sistema público de pensiones, que "sobrevivirá al PP", ha asegurado. "El PSOE volverá a hacer evolucionar las jubilaciones en este país conforme al IPC", ha afirmado.

Si con las cotizaciones no es suficiente, los socialistas, ha recordado Sánchez, han propuesto "un impuesto al sector que fue rescatado por los bolsillos de los ciudadanos", porque, ha dejado claro, "no habrá justicia social si no hay justicia fiscal".

Pedro Sánchez también ha hecho una defensa de la importancia de la Ciencia, y de que se invierta en ella, así como de la recuperación del apoyo a sectores económicos como el de las energías renovables."¿Cuántas familias han sido damnificadas por los decretos retroactivos que los han penalizado en renovables y fotovoltaicas?", se ha cuestionado.

"Será un gobierno socialista quien vuelva a poner orden y seguridad jurídica, y ponga de nuevo en marcha las ayudas", porque eso es también, ha defendido, "luchar contra la despoblación" que sufren muchas zonas del país.

RAJOY TIENE EL VASO VACÍO

El líder del PSOE ha se ha mostrado convencido de "ganar el futuro" pues el país "tiene sed de futuro y Rajoy tiene el vaso vacío", lamentando que la economía crezca al tres por ciento y eso no llegue a los ciudadanos. "Tenemos que ganar las elecciones para ganar el futuro".

Antes de concluir, ha mencionado que en España "hay muchos desafíos y algunos riesgos" y uno de éstos "viene de Cataluña", con la pugna entre "una derecha que nunca ha reconocido la pulsión territorial" y "un independentismo que abraza la tesis segregadora" y con una visión "excluyente". Ambos, ha asegurado, "abandonan la igualdad", frente a lo que pretende la izquierda, que es "integradora".

Esas dos fuerzas "no han entendido la historia de España" y, frente a ellas, el PSOE se erige "como cohesión" y como una "opción de Gobierno firme, serena, sólida", pues es el partido "de las autonomías".

De su experiencia como concejal en Madrid durante cinco años ha dicho saber "muy bien" lo que significa hacer política local, y ha agradecido el trabajo de todos los alcaldes y concejales socialistas, y de los portavoces en la oposición de los ayuntamientos que trabajan "haciendo que el próximo mayo el PSOE tenga más alcaldes y alcaldesas".

Por todo ello, ha pedido trabajar con ahínco "por toda la gente que necesita del PSOE y sus causas sociales". Sánchez ha manifestado que el PSOE está "a punto de ser la primera fuerza política en este país, desde 2003, en las elecciones municipales". "Ya sabéis, quien gana las municipales, gana las generales", ha terminado.

EN PERFECTO ESTADO DE REVISTA

En el acto también han intervenido Santiago Cabañero, como secretario provincial del PSOE de Albacete, y el secretario local, Emilio Sáez. Cabañero ha destacado que el PSOE de Albacete "está en perfecto estado de revista" para ganar las próximas elecciones y para hacer que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno.

Cabañero, que ha dicho que "al mezclar el color azul y el naranja, sale un color muy feo, muy oscuro", ha defendido que este país necesita "políticas con color rojo, de los sentimientos y de la solidaridad".

Un 19 de abril hace 39 años se constituyeron los primeros ayuntamientos democráticos, y ha aprovechado la efeméride para "felicitar" a los concejales y alcaldes que han contribuido a hacer avanzar el país, porque el PSOE es "un partido municipalista".

De la visita de Rajoy a Albacete este jueves, ha dicho que ha hablado de la A-32 y poco más, "se le ha olvidado el despoblamiento, el agua, de la que no ha dicho nada, o del desarrollo rural" y ha reclamado a Sánchez que, cuando gobierne, una de sus primeras medidas sea una Ley de Desarrollo Rural.

Desde Albacete ha reivindicado "agua para todos" porque "no es justo estar condenados en el desarrollo futuro", por lo que ha rechazado los trasvases evidentes y "los trasvases encubiertos" haciendo uso de los pozos de sequía.

