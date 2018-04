330 43

Anticapitalistas critica el acuerdo Iglesias-Errejón, resultado de "repartir sillones y configurar listas en despachos"

19/04/2018 - 20:15

Anticapitalistas, la corriente que se aglutina en Podemos en Movimiento, ha criticado este miércoles el acuerdo al que han llegado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Análisis Estratégico de la formación, Íñigo Errejón, para las elecciones de 2019 porque considera que es resultado de "repartir sillones y configurar listas en despachos".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En los pasillos de la Asamblea de Madrid el diputado de la formación Raúl Camargo ha señalado que este acuerdo "no cuadra con la nueva política" que, a su parecer, debería consistir en "discutir programas y proyectos" en primer lugar. Y es que, los anticapitalistas quieren que se configuren listas "de forma abierta con primarias democráticas".

"La política tiene que estar en manos de la gente y no solo en manos de los líderes políticos", ha defendido el parlamentario. En este punto, ha afeado que lo anunciado este jueves se haya hecho por tres hombres con un letrero detrás que ponía 'Nosotras'. Camargo cree que esta imagen "no es muy saludable".

Han rechazado además introducir en dicha lista un "fichaje individual" porque defienden que las listas "deben hacerse después del proyecto político y del programa", así como porque este mismo miércoles se opusieron en una asamblea a presentarse.

Esta corriente de Podemos apuestan por un "planteamiento colectivo", lo que se traduce en trabajar por "un espacio de unidad popular, que se haga desde abajo con encuentros abiertos y que finalmente concluya con unas primarias proporcionales y democráticas".

"Si nos hubiéramos presentado con los números que tenemos no hubiéramos obtenido ninguna posición. Son primarias predefinidas, mucho más cuando no había neutralidad ni igualdad de oportunidades", ha deslizado, para a continuación asegurar que cuando pasen éstas plantearán otras al seno de la Dirección de Podemos.

De no salir adelante su propuesta, Camargo ha sostenido que seguirán trabajando más allá de 2019 porque creen que si no llega a buen puerto su propuesta "no va a ser posible ganar las elecciones". En este punto, ha recordado que mientras Ahora Madrid ganó las elecciones en el Ayuntamiento de la capital, Podemos no llego al 20 por ciento en la Comunidad. "La suma hace que la candidatura obtenga un resultado muy superior", ha concluido.

