330 43

Barbero reclama en las jornadas sobre hepatitis C una sanidad con criterios éticos y sociales, no sólo económicos

19/04/2018 - 19:51

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha reclamado en las Jornadas Europeas por la Eliminación de la Hepatitis C, celebradas en el Palacio de Cibeles, una sanidad con criterios éticos y sociales, no sólo económicos.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Toda la pelea de fondo que lleváis desde la de Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFH) y que compartimos y a la que nos sumamos, no es sólo por el acceso a medicamentos sino que es un trabajo que realizáis para estar en un sistema de salud que incluya la prevención, la información, la asistencia porque la sanidad no se considera sólo bajo el criterio económico, sino que tiene que incluir criterios éticos y sociales", ha argumentado el concejal.

"Este ayuntamiento tiene muy claro que nuestro trabajo técnico tiene que estar inmerso en la cuestión de los derechos humanos. Hay un derecho que tienen todas las personas que es el derecho a la salud, y a una asistencia sanitaria en condiciones. Los derechos no se negocian, se exigen, y las administraciones tenemos unas obligaciones concretas y no podemos mirar para otro lado", ha añadido Barbero.

El concejal ha destacado que a partir del Real Decreto Ley 16/2012, se ha producido un aumento de mortalidad del 15 por ciento en aquellas poblaciones de personas sin papeles en España. "Este dato es escalofriante. El dato significa que cuando un sistema cercena el acceso al sistema sanitario, como ha pasado con la población sin papeles, las consecuencias son de vida o muerte. Un 15 por ciento de mortalidad supone que esas personas tienen una condena añadida, significa que no son ciudadanos que puedan ejercer sus derechos", ha lamentado Barbero.

El delegado ha señalado que precisamente por este motivo, al inicio de la legislatura de este equipo de Gobierno se puso en marcha la campaña 'Madrid sí cuida', con el objetivo de garantizar el acceso a la sanidad a todas las personas, fuera cual fuera su condición.

PUBLICIDAD