La Junta requiere a LEDA a resolver "con carácter inmediato" su situación, para evitar decisiones "duras"

19/04/2018 - 19:49

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha señalado que la Junta de Extremadura ha requerido a la empres de transporte LEDA a que "resuelva la situación con carácter inmediato", y que "cumpla con todas y cada una de las cláusulas que contempla el contrato de gestión del servicio público del transporte regular y de uso general de viajeros".

Y es que "son incumplimientos tras incumplimientos, y va a llegar a un momento en que esta administración tenga que tomar una decisión muy dura", ha señalado Begoña García en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremdura, a raíz de una pregunta de Podemos sobre las medidas que está adoptando la Junta ante el "incumplimiento de las cláusulas" de los pliegos del Contrato de Gestión del Servicio Público de Transporte Regular y de Uso General de Viajeros firmado con la empresa LEDA.

En la formulación de su pregunta, la diputada del Grupo Podemos Jara Romero ha destacado la importancia de que estén en funcionamiento todos los trayectos del servicio público de transporte, especialmente en zonas rurales, pero ha considerado que "esto no puede ser a cualquier precio".

Así, Romero ha preguntado por los "problemas que están existiendo" respecto a los "incumplimientos" de los pliegos de estos contratos, ya que según ha dicho, "de nada sirven las cláusulas sociales si después no instan a que se cumplan y no ponen herramientas sobre la mesa".

La diputada de Podemos ha señalado que la Junta "sabe desde enero" que los problemas que han ido teniendo los trabajadores de LEDA para cobrar las nóminas, tras lo que ha mostrado su defensa de que se mantenga el servicio de transporte público y las empresas extremeñas, también ha apuntado que "esto no puede ser a costa del pan de muchas familias".

Por este motivo, Romero ha pedido a la consejera que "revise el cumplimiento de los pliegos de contratación" que tiene la Junta con todas las empresas, para que "si no creen en la gestión pública directa, al menos que no sean corresponsables de que los trabajadores de Extremadura no cobren el sueldo".

"MÚLTIPLES REUNIONES" DE LA JUNTA

Ante esta pregunta, Begoña García Bernal ha recordado que fue la Junta de Extremadura la que en 2016 "aprobó la instrucción sobre la incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de las sostenibilidad" en los pliegos de contratación del Ejecutivo regional.

En ese sentido, ha señalado que la Junta es "plenamente consciente de la importancia de cumplir e incluir estas cláusulas sociales en la contratación", y de hecho, el Ejecutivo regional no firmó el contrato de adjudicación directa con LEDA "hasta que no se abonaron las nóminas pendientes de pago de los trabajadores".

Begoña García ha relatado que se han reunido "en múltiples ocasiones" con el Comité de Empresa de LEDA en lo que va de legislatura, "la última vez apenas hace un mes", el pasado 1 de marzo, y ha señalado que el presidente de este comité ha sido el que les ha "vuelto a notificar de nuevo el impago de algunas mensualidades de los trabajadores".

Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha requerido a la empresa LEDA que "resuelva la situación con carácter inmediato", y que "cumpla con todas y cada una de las cláusulas que contempla el contrato de gestión del servicio público del transporte regular y de uso general de viajeros".

En cualquier caso, la consejera ha aclarado que "lo que no puede hacer la Junta de Extremadura es sustituir la gestión de las empresas", tras lo que ha mostrado la carta que el Ejecutivo regional ha remitido a la empresa LEDA "para que cumpla íntegramente" el contrato.

Se trata, según ha dicho, de "incumplimientos tras incumplimientos, y va a llegar a un momento en que esta administración tenga que tomar una decisión muy dura", ha señalado García Bernal, quien ha apuntado que el Ejecutivo regional lo "está evitando, precisamente por los propios trabajadores, por el servicio y por la empresa", ha concluido.

