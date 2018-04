330 43

Acebes afirma que fue Camps quien pidió que el Congreso del PP en 2008 fuera en València en una Junta Directiva

19/04/2018 - 19:27

El exministro del Interior y exsecretario general del PP, Ángel Jesús Acebes, ha asegurado este jueves que fue el presidente del PPCV Francisco Camps quien en una Junta Directiva del partido el 31 marzo 2008 pidió que la celebración del Congreso Nacional de 2008 de los 'populares' fuera en València y ha negado que el haya participado en ninguna decisión sobre los gastos del evento porque su labor era política.

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Ha explicado que en la reunión de la Junta Directiva no se eligió que el evento fuera en el recinto ferial valenciano porque el lugar exacto no se planteó ni tampoco quien lo iba a pagar. "Lo que pide el presidente del PPCV es que sea en València con carácter general, pero no establece el lugar concreto", ha insistido.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, dijo que fue en una cena en València en la participó él mismo, Camps, el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa; el extesorero, Álvaro la Puerta y el propio Acebes, en la que acordó que el Congreso fuera en València. Sin embargo, el exministro del Interior ha negado haber asistido a ninguna cena y ha subrayado que no ha participado en ninguna decisión sobre la distribución de los gastos del Congreso.

Así lo ha indicado Acebes en una comparecencia en la Comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat, en la que ha explicado el retraso en el abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración en Feria Valencia del Congreso Nacional del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato.

A su juicio, las motivaciones de Camps serían políticas. "Supongo que al PPCV le interesaría que el Congreso fuera aquí por la importancia que supondría para València la celebración de un acto así y la proyección que eso da. Son justificaciones y motivos políticos", ha apuntado, para admitir que desconoce quien firmó el contrato entre el partido y la institución ferial porque esa no era la responsabilidad de un secretario general.

Asimismo, ha admitido desconocer quién fue la persona que finalmente eligió Feria Valencia como escenario del acto, pero ha considerado que "probablemente" sería alguien del PP de València porque son "los que conocen los recintos y lugares adecuados" en la ciudad para celebrar un congreso de estas características.

Ha explicado que recuerda una visita a València en abril de 2008, meses antes del cónclave, pero ha negado haberse reunido con directivos de Feria Valencia, sino que vino "a presentar a los medios las ponencias" del congreso, que era a lo que se dedicaba. "Estuvimos visitando las instalaciones donde se iba a celebrar el congreso y hubo una rueda de prensa con motivos fundamentalmente políticos, que es a lo que el secretario general se dedica", ha dicho.

FACTURA CON LA FERIA

Sobre el impago de la factura y la reclamación judicial al PP, ha explicado que se les citó a comparecer como testigos en el procedimiento y "había un debate sobre si lo tenía que pagar el partido en València o el nacional".

Por ello, ha señalado que desconocía de quien era la responsabilidad de pagar la factura de 568.000 euros, pero ha recordado que ya hay "una sentencia firme" que, además se ha ejecutado en la que obligó al PP a pagar.

En su intervención, Acebes ha recordado que precisamente dejó la Secretaría General en este congreso y no sabe "nada de lo que pasó después" y ha insistido en que nunca se encargó de los temas económicos del partido porque las competencias de un secretario general son "políticas". Por tanto, ha remarcado que "el secretario general ni ordena pagos ni contrata", ha subrayado para señalar que "jamás" se ha ocupado de pagos, ingresos ni este tipo de asuntos.

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

Asimismo, ha señalado que no tuvo competencias en la celebración del Congreso Nacional de 2008 en la feria porque no era miembro del Comité Organizador que era el que se encargaba de organizar el acto. Este organismo, ha relatado, estaba formado por 27 personas, cada una con un ámbito competencial y contaba con la colaboración de la gerencia del partido.

Sin embargo, ha explicado que para las cuestiones logísticas del evento como la megafonía, iluminación o las salas de prensa, el PP en estos casos convoca un concurso y la empresa adjudicataria es la que se encargaba de estas funciones, aunque ha admitido desconocer si se hizo concurso en esta ocasión.

Respecto al presupuesto del Congreso de 2008, ha insistido en que lo desconoce porque ese no era "su ámbito de competencia" ya que su labor eran los asuntos políticos.

Preguntado por si considera que se ha hecho buena gestión en feria Valencia, Acebes ha subrayado: "Sería una temeridad valorar una gestión en la que no he participado".

