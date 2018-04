330 43

PGE.- El PSOE lamenta que los PGE "busquen que Ronda sea una ciudad aislada"

19/04/2018 - 16:08

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha criticado este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no solo no traen inversiones para la provincia, sino que buscan que la localidad malagueña de Ronda sea una ciudad aislada porque no contemplan la llegada del tren de altas prestaciones a la ciudad".

Lima, que ha ofrecido una rueda de prensa en Ronda acompañada por la alcaldesa socialista, Teresa Valdenebro, y el secretario de Comunicación del PSOE local, Rubén Morales, ha recordado que en 2008, "el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero invertía 1.200 millones de euros en la provincia y en 2011, el peor año de la crisis, más de 700 millones.

Al respecto ha indicado que esa última cifra "es incluso cinco veces más que la inversión prevista este año por el presidente, Mariano Rajoy; estamos a la cola con solo 89 euros de inversión por habitante porque el PP no cree ni en Ronda ni en la provincia ", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que las cuentas estatales "no contemplan ningún plan de promoción para la Sierra de las Nieves ni para la construcción de 18 depuradoras en la Serranía".

"Los PGE llegan tarde y mal, no tendremos cuentas estatales hasta después del verano, lo que va a retrasar toda la actividad y proyectos, perjudicando incluso a las instituciones más cercanas como son los ayuntamientos", ha dicho Lima.

Además, ha criticado que el PP "está intentando, con pequeños parches, hacer electoralismo frente a movilizaciones como las de los pensionistas o las críticas a la falta de inversión social". "Nuestros pensionistas piden que se revaloricen sus pensiones conforme al IPC, algo que no se recogen en los PGE", ha dicho.

En este sentido, también ha criticado que "no haya planes de empleo específicos para la Serranía de Ronda ni para el resto de la provincia o Andalucía". "No son unos presupuestos sociales sino que solo perpetúan la precariedad y los falsos autónomos y becarios", ha lamentado la también senadora, incidiendo en que "tampoco se apuesta por la erradicación de la pobreza infantil o el sostenimiento de la Ley de Dependencia".

Por su parte, la alcaldesa, Teresa Valdenebro, ha reivindicado que Ronda "esté presente en los PGE", señalando que "una vez más, vemos cómo los compromisos del PP no sirven, ya que dijeron que la ciudad y la Serranía serían una zona de inversión preferente y de creación de empleo o para la mejora de las comunicaciones y ahora tenemos que ni una cosa ni otra".

Para Valdenebro, "ni Ronda ni el resto de los ayuntamientos de la Serranía reciben ni un solo euro para la creación de empleo, frente a los fondos que sí reciben del Gobierno andaluz de Susana Díaz". "Solo la Junta de Andalucía invierte en Ronda a través de los planes de empleo para mayores y menores de 30 años con los que pudimos contratar a más de 200 personas con una inversión de 1,2 millones de euros", ha detallado.

Al respecto, la regidora socialista ha destacado que es "una apuesta por parte del Gobierno regional que se ha repetido en ejercicios anteriores y con otras iniciativas como el plan de inclusión social, que permitirán la contratación de otras 40 personas".

Sobre las comunicaciones, Valdenebro ha criticado que "no haya ni una sola inversión destacada para el tramo rondeño de la línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla, una línea que sería un impulso para la actividad económica y productiva de la comarca".

Por último, Rubén Morales ha lamentado que "hablar de los PGE de Rajoy es lo mismo que hablar de nada, que es lo que destina el PP a Ronda, cero euros", ha dicho. Desde el PSOE rondeño han destacado que "la última gran inversión por parte del Estado vino por parte de los planes del gobierno de Zapatero que se complementó con la apuesta que hace la Junta de Andalucía".

