El presidente de RTVE ve "suficiente" su partida: "Llevamos dos ejercicios cerrando con superávit"

18/04/2018 - 21:42

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha asegurado que ve la partida de 1.001 millones de euros propuesta por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 son "suficientes para las necesidades" de la Corporación y ha señalado que, bajo su mandato, son ya dos los ejercicios que se han cerrado con superávit, algo que, según ha señalado, "no se ha producido en la historia".

Sánchez ha respondido así a las críticas de los portavoces de la oposición acerca de las cifras destinadas a la Corporación. Durante la intervención del presidente de RTVE en la Comisión de Presupuestos del Congreso, ambos diputados señalaron que la cuantía lleva congelada varios años y han recriminado a Sánchez que nunca haya "levantado la voz" para pedir más inversión.

Pero Sánchez ha desmentido estas acusaciones y ha pedido a los portavoces que repasen los diarios de sesiones de otros años en los que, según ha indicado, ha mostrado su desacuerdo con el modelo de financiación de RTVE.

De hecho, ha señalado que, aunque el PGE es "suficiente teniendo en cuenta las necesidades" de la Corporación, "no es suficiente si se compara con las cadenas públicas de otros países de Europa", como por ejemplo, la BBC, que cuenta con más de 6.500 millones, la RAI con casi 3.00 o la televisión y radio francesa, que suman unos 4.000 millones.

Aún así, Sánchez ha defendido durante su intervención, la labor que ha hecho a lo largo de su mandato en RTVE. "He situado los informativos de TVE como líderes de audiencia, he colocado a La 1 a jugar en la misma división que Antena 3 y Telecinco, RNE tiene la cuota de audiencia más alta en años, no se ha despedido a ningún trabajador, he reducido el número de directivos y he reducido en un 84% la deuda", ha explicado.

"MÁS DE MI PARTE NO PUEDO PONER"

"He conseguido lo que ni Dios con su infinito poder ni la santísima trinidad han podido: Poner de acuerdo a la oposición para que me echen", ha ironizado, en relación a la nueva Ley de RTVE, aprobada en septiembre en el Congreso, en el que se ha modificado el sistema de elección del Consejo de Administración de la Corporación.

Sobre este tema se han referido también los representantes de los partidos en la comisión, quienes han pedido colaboración a Sánchez para que este proceso de renovación de la cúpula de RTVE se realice cuanto antes.

En este sentido, el presidente de RTVE ha aclarado que "poco tiene que hacer", porque no tiene ninguna implicación en este tema. Al respecto del posible concurso público para elegir al Consejo, Sánchez sólo ha señalado que está "totalmente de acuerdo" en que le tienen que "quitar". "Más de mi parte no puedo poner", ha bromeado.

