330 43

PP exige a Junta la autovía de Cuenca Minera tras "15 años sin construir una infraestructura viaria en Huelva"

18/04/2018 - 20:47

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía la construcción de las infraestructuras que tiene pendientes en la provincia de Huelva, y ha remarcado la necesidad de la autovía de la Cuenca Minera para la vertebración de la provincia, donde "llevamos 15 años sin que la Junta construya una sola infraestructura viaria".

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en el transcurso del Comité Ejecutivo Provincial que el PP de Huelva ha celebrado este miércoles en Minas de Riotinto y que ha estado presidido por la propia Loles López; el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero, según informa el partido en una nota.

López ha señalado que "parece que el PSOE no quiere reivindicar ninguna infraestructura a la Junta de Andalucía para no molestar a la señora Díaz". No obstante, ha señalado que el PP de Huelva y los alcaldes "sí que van a reclamar uno a uno todos los proyectos que no hace la Junta".

Para la 'popular', "en esta provincia llevamos 15 años sin que la Junta construya una sola infraestructura viaria, y ya es hora de que Susana Díaz se tome en serio a esta provincia y de que el PSOE deje de engañar a los ciudadanos".

Precisamente en Minas de Riotinto, los 'populares' han reclamado, nuevamente la construcción de la autovía de la Cuenca Minera, tras recordar que PSOE y Ciudadanos (Cs), en el debate del Proyecto de Presupuestos autonómicos, se opusieron a la aprobación de una enmienda del PP, por valor de 25 millones de euros, para que la Junta incluyera este proyecto "histórico" y "vital" para la comarca en los Presupuestos.

Una autovía, ha remarcado Loles López, que "el gobierno socialista de la Junta prometió hace más de diez años y que sigue guardado en el cajón una década después".

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha afirmado que "la Junta de Andalucía pretende enterrar este proyecto definitivamente, volviendo a marginar a toda una comarca como la Cuenca Minera, a la que viene castigando desde hace años".

Así, ha señalado que la Junta "durante años no ha tenido la más mínima intención de construir esta autovía, como ha demostrado en los Presupuestos ignorando partidas para una obra esencial para el desarrollo de la Cuenca Minera".

Sin embargo, ha matizado, "el PP de Huelva, con los alcaldes a la cabeza, seguirá con su ofensiva para que esta carretera y el resto de infraestructuras que la Junta tiene pendientes en Huelva sean una realidad, porque no podemos tolerar que el PSOE vuelva a castigar a esta provincia, frenando y poniendo continuas trabas a su desarrollo, e impida su despegue".

En este sentido, ha destacado que en Huelva y, en especial en la comarca de la Cuenca Minera, "es hora de realidades y no de más falsas promesas del PSOE". Por ello, los 'populares' han vuelto a reclamar este miércoles en Riotinto la autovía de la Cuenca Minera, y han añadido que "lo que necesita esta comarca es que sea crea en sus ciudadanos, no que se les engañe continuamente".

Así, González ha subrayado que "la Junta está privando a esta comarca de un proyecto vital para su desarrollo", y ha anunciado que el PP seguirá dando la batalla para que la Junta rectifique y realice un proyecto que fue bandera electoral del PSOE y que "parece que se va a quedar en un nuevo engaño más".

PUBLICIDAD