Una investigadora Marie Curie analizará en la Universidad de Navarra "el odio online contra mujeres líderes en Europa"

18/04/2018 - 18:18

"Los medios digitales han abierto nuevos canales para ataques de género en la esfera pública", afirma Eleanor Esposito

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

La investigadora italiana Eleonora Esposito ha recibido una beca Marie Sklodowska Curie de la Comisión Europea para desarrollar un proyecto en la Universidad de Navarra titulado 'El odio on line contra mujeres líderes en Europa: un análisis crítico multimodal asistido por corpus' (WONT-HATE). Se incorporará a la línea 'Discurso público' del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), el centro de investigación en humanidades y ciencias sociales del campus.

De acuerdo con Esposito, los medios digitales actuales "tienen un gran potencial para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos políticos e institucionales, pero también han abierto nuevos canales para ataques de género en la esfera pública contra mujeres".En concreto, se centrará en "fenómenos de misoginia on line como el discurso de odio basado en el género, las amenazas de violación y el acoso sexual". Para ello analizará las estrategias discursivas y retóricas multimodales de ataques de estas características en cuatro países: Italia, España, Francia y Reino Unido, ha explicado en una nota la Universidad de Navarra.

"WONT-HATE pretende contribuir al debate actual sobre el uso de datos de redes sociales para la investigación social, proporcionando nuevas perspectivas teóricas críticas, así como una metodología transdisciplinar para seleccionar y recopilar datos y para contextualizar la nueva dinámica de interacción digital", explica. Así, apunta que busca "explorar el discurso como práctica social y tratar conjuntamente lo on line y lo off line, no como ámbitos separados e independientes".

WONT-HATE aborda problemas relacionados con la seguridad digital, la violencia de género y la igualdad, aspectos comprendidos en el Programa Horizonte 2020 y el Compromiso Estratégico de la Unión Europea para la Igualdad de Género 2016-2019.

La Comisión Europea concede las becas Marie Sklodowska-Curie para contribuir al desarrollo de la investigación en la Unión Europea. Se financian dentro del Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (Horizonte 2020). Están entre las ayudas más competitivas y tienen como objetivo promover la carrera profesional de investigadores con talento.

El ICS cuenta con otros dos investigadores Marie Curie actualmente. Marco Demichelis trabaja en 'Religión y sociedad civil', donde estudia los 'versos de la guerra' del Corán, y Sarali Gintsburg se ha incorporado este curso a 'Discurso público' con el proyecto ORFORCREA, que investiga las bases cognitivas de la creatividad en el arte verbal.

