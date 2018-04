330 43

La ONCE entrega el cupón que esta institución dedica a la XXII Jornadas Gastronómicas de la verdura de Calahorra

18/04/2018 - 18:19

El sorteo del 26 de abril está dedicado a este evento, declarado de Interés Turístico Regional

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

La ONCE dedica su cupón del jueves, 26 de abril, a las XXII Jornadas de la Verdura de Calahorra. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España estas jornadas, que se celebran del 20 al 29 de abril, y que están declaradas de Interés Turístico Regional.

Han participado en la presentación Estefanía Mirpuri Merino, Delegada Territorial de la Once en La Rioja, Luis Portillo Martínez Alcalde de Calahorra y Javier Muñoz Ruiz, Presidente del Consejo Territorial.

La XXII edición de las Jornadas de la Verdura de Calahorra serán inauguradas por los hermanos cocineros Sergio y Javier Torres, con dos Estrellas Michelín, y que cocina en el programa 'Torres en la cocina', de TVE. Están organizadas por el Ayuntamiento de Calahorra, con la colaboración del Gobierno de La Rioja y los agricultores, hosteleros y conserveros de la ciudad.

La hortaliza es el plato fuerte de Calahorra, que se puede consumir de muchas formas diferentes, tanto cruda como cocinada. La ciudad disfruta de diversas variedades de verdura durante todo el año. En invierno destacan la col, el repollo o las endibias, entre otras. Sin olvidar las alcachofas y, ya en primavera los espárragos, las habas o los guisantes. El verano lo protagonizan los tomates; y el otoño el calabacín, la calabaza y las berenjenas. Además del pimiento, ingrediente especial de muchos platos.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE, de los cuales 116 lo hacen en La Rioja. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

PUBLICIDAD