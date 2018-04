330 43

Torrelavega Si dará su "apoyo incondicional" a la partida para el soterramiento de FEVE

18/04/2018 - 12:42

El Grupo Municipal de Torrelavega Sí dará su "apoyo incondicional" a la partida destinada a la financiación de la obra del soterramiento de las vías de FEVE a su paso por la ciudad y que se incluye en el modificado presupuestario que se presentará al Pleno de la Corporación para su aprobación.

TORRELAVEGA, 18 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Torrelavega Sí ha recordado que desde el inicio del debate presupuestario esta formación ha mostrado su "absoluta lealtad" con una actuación que es "una reivindicación del conjunto de nuestra ciudadanía", además de un "pilar básico" del proyecto de futuro para la ciudad.

Según ha destacado el grupo municipal que lidera Blanca Rosa Gómez Morante, Torrelavega Sí ha sido la formación que ha propuesto e insistido en la fórmula del modificado presupuestario como garantía, de cara a otras administraciones, de la voluntad del Ayuntamiento de participar de la financiación de esta obra "imprescindible".

Asimismo ha remarcado que con este modificado "se finiquita" la posibilidad de que alguna formación política local "utilice el interés general del soterramiento en beneficio partidista".

Torrelavega Sí ha afirmado además estar dispuesta a volver a utilizar la fórmula del modificado presupuestario para dar luz verde a partidas necesarias para llevar a cabo proyectos "que tengan una idea clara de ciudad" como el soterramiento, la rehabilitación integral del palacio municipal, la dinamización del comercio y pymes, el impulso de la capitalidad comarcal y la adaptación al siglo XXI de las vías de acceso a la ciudad, además de las obras cofinanciadas de la carretera de La Montaña y Paseo del Niño que este partido impulsó.

Sin embargo, Torrelavega Sí no aprueba la incorporación de los remanentes presupuestarios del año 2017. "Con una ejecución muy baja, incumpliendo su propias directrices, con obras que son incapaces de gestionar y subvenciones aprobadas que no se conceden, Torrelavega Sí se reafirma en su planteamiento, ya enunciado en su momento, que para que sobre dinero público no gestionado es mucho mejor reducir el esfuerzo tributario de los vecinos y que éstos paguen menos", ha sostenido.

