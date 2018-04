330 43

Errejón dice que si no le dejan desarrollar su modelo de campaña "es posible que haya compañeros que estén en mejores condiciones de hacerlo"

18/04/2018 - 10:22

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, se refirió este miércoles a la posibilidad de que no presente su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las primarias de su partido y dijo que "si no le dejan" desarrollar su propio modelo de campaña, "es posible que haya compañeros que estén en mejores condiciones de hacerlo".

Así se expresó en declaraciones en Carne Cruda, de eldiario.es, en las que sostuvo que "si a uno le hacen un encargo le tienen que dejar también la autonomía para que desarrolle su trabajo a su manera".

Cuando quedan apenas tres días para el registro de candidaturas de Podemos para participar en las primarias de Madrid -el plazo acaba en la medianoche de este viernes-, todavía está en el aire si Errejón participará o no. El 'pablismo' da por zanjado un acuerdo en el que "cedieron" en celebrar las primarias en un único proceso, pero el sector 'errejonista' insiste en que aún quedan "flecos" por resolver, como el de que Errejón pueda desarrollar de manera autónoma su campaña en esta candidatura.

"Un proyecto no es solo poner una cara", sino que es también, subrayó, "la capacidad de desarrollar un tipo, un estilo de campaña", es decir, "un proyecto integral" acorde al candidato. "Si se quiere, lo desarrollo. Si no se quiere, pues es posible que haya compañeros que estén en mejores condiciones de hacerlo", sostuvo tajante.

No obstante, afirmó que en estos momentos "no contemplo otro escenario que poder presentar la candidatura con el margen suficiente como para poder hacer campaña ganadora". Añadió que esto no se tiene que tomar como una "amenaza", sino que es algo que se entiende "en cualquier ámbito laboral, personal o profesional".

