El abogado de Puigdemont ve un "despropósito" que el TS diga que el 1-O pudo acabar en masacre

17/04/2018 - 22:53

El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha considerado un "despropósito" el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el que se afirma que el 1-O los 6.000 policías desplegados se vieron superados por los dos millones de votantes y que si hubieran intervenido más agentes es muy probable que todo acabara en una masacre.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Cuevillas ha asegurado no dar crédito del texto y estar en estado de shock porque, si bien la sala del Supremo constata que no hubo violencia, según él, parece que el tribunal "lamente que no se produjera efectivamente esta masacre, que hubiera dado lugar a la violencia que justificaría que la euroorden fuera atendida positivamente".

Además, ha criticado que se cite a los dos millones de votantes catalanes del 1-O como "inducidos", porque parece que considera que todas estas personas no tenían criterio ni sentido común, menospreciando así, según él, a la población catalana.

Cuevillas ha valorado que el Supremo plantea la sedición como alternativa al delito de rebelión --rechazado por el Tribunal de Schleswig-Holstein para extraditar a Puigdemont--, pero "se hacen un lío" al cambiar el bien jurídico protegido: en el primero es el orden público y en el segundo, el orden constitucional.

"Se nota que el TS está muy molesto y este es el 'leitmotiv' de su extensa resolución contra el tribunal alemán", ha valorado, además de considerar que este auto no interfiere en la euroorden.

