330 43

Garzón y Perelló llevan al Aula Socialista de Cultura su reflexión sobre derechos humanos, memoria y libertades

17/04/2018 - 22:35

El Aula Socialista de Cultura 'Joaquín Pérez Siquier', en colaboración con los grupos de investigación Estudios del tiempo presente y Sur Clío del área de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería (UAL) y la Fundación Unicaja, ha celebrado la jornada 'Derechos Humanos, Memoria y Libertades en la España actual' en la que el jurista y magistrado Baltasar Garzón y el responsable del área de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Juan Andrés Perelló, han mantenido un diálogo sobre diferentes aspectos dentro de estos temas con el público asistente, que ha abarrotado el Aula de Cultura de Unicaja ubicada en el Paseo de Almería.

ALMERÍA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación al inicio de este encuentro, en el que a ambos invitados se les ha presentado y dado la bienvenida por parte del secretario general de la Agrupación Socialista de la capital, Fernando Martínez, y el responsable del Aula de Cultura, Alfonso Berlanga, el jurista Baltasar Garzón ha puesto el acento en que la temática de la mesa inaugural abarca "un espectro tan amplio que caben casi todos los temas esenciales que estamos viviendo y debatiendo hoy día".

Entre ellos, ha mencionado la necesidad de abordar asuntos como el de "memoria, verdad, justicia y reparación", además de los relacionados con "la crisis de las libertades, restricción de derechos o la crisis en la justicia".

Precisamente, en referencia al veto, con los votos del Partido Popular y Ciudadanos, a la reforma de la Ley de Memoria Histórica que ha planteado el PSOE, Garzón ha considerado que se trata de una situación "que se produce cuando no se cree en algo". "El PP nunca ha creído ni en una Ley ni en nada que se diferencie a dejar las cosas como están. Ciudadanos va con una capa de progresismo falso que, cuando se trata de estos temas que afectan al ADN de la sociedad española, se decanta siempre en contra de las víctimas. Lo digo así, claramente", ha afirmado.

Sobre todo, ha proseguido, es que "el Partido Popular no le otorga la calidad de víctimas a las víctimas del Franquismo y eso es un grave problema porque, siendo así, nunca vamos a llegar a tener un punto de acuerdo, y quizás es el momento de reflexionar que ya no se trata de ideologías, sino que se trata de víctimas. 80 años después estar como estamos y ser el segundo país del mundo en desaparecidos no es precisamente un buen título para la marca España, ha considerado el prestigioso jurista.

En ese sentido, ha querido reconocer el trabajo que se viene realizando por parte del PSOE en esta materia, visualizado con la propuesta de reforma en profundidad de la Ley de Memoria Histórica. "Es el camino adecuado. Ese sería el esfuerzo y, por lo tanto, vetos por parte de otros partidos políticos no acabo de entenderlos porque, realmente es difícil de entender que no sean capaces en una Democracia madura, como se dice que tenemos, de superar esas diferencias y realmente centrarnos en la defensa de las víctimas", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que la Ley de Memoria Democrática deAndalucía sí que "considera y establece el mecanismo de lo que podríamosllamar una Comisión de la Verdad que a mí me parece, como miembro quees mi Fundación de la Plataforma de Apoyo por una Comisión de la Verdad,que es el camino correcto".

RETROCESO EN MATERIA DE LIBERTADES Y DERECHOS

Por su parte, el responsable del área de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Juan Andrés Perelló, ha hecho hincapié en que es la memoria, junto con la libertad "el bien más preciado, que construye a una persona y construye a una sociedad, sin eso no podemos vivir". Por esa razón, hainstado a poner el foco en temas como estos y a reflexionar, como se hace con el ciclo de jornadas organizadas por los socialistas almerienses, sobre "si estamos en retroceso en en materia de libertades y derechos".

"A mi juicio sí lo estamos. Hay que recordar la Ley Mordaza; hay querecordar el comportamiento que están teniendo los órganos principales de la justicia de este país; hay que recordar el debate de la prisión permanente revisable y cómo se instiga a los ciudadanos de manera torticera a que la pidan, con lo cual nos está conectando con tiempos anteriores a Primo de Rivera, que fue el que quitó la cadena perpetua, y todo eso en el siglo XXI requiere de un debate por aquellas personas que somos progresistas", ha enfatizado.

"Los derechos y libertades se pierden por diferentes razones. Una es que las élites que no quieren libertades para las mayorías las combaten y otra, porque quienes las disfrutan, plantean desidia, y otras veces por las dos. Dos ejemplos de libertades perturbadas fueron el golpe a la República, que era la Constitución más avanzada del mundo democrático en ese momento y otro ejemplo, utilizando la mayoría parlamentaria actual, es la Ley Mordaza. Y ante eso la gente tiene que reaccionar" ha añadido.

Y es que, para Perelló, "lo que no podemos es estar pagando todo el día nuestra hipotética seguridad con pérdida de libertades". "Después del atentado a las Torres Gemelas, los Estados en lugar de luchar con la fuerza coercitiva que tienen para defender la seguridad de los ciudadanos, lo que han hecho ha sido restringir libertades", ha concluido.

OPINIÓN DE GARZÓN SOBRE CATALUÑA

Por último, Baltasar Garzón también se ha pronunciado sobre distintascuestiones relacionadas con Cataluña sobre las que se le ha cuestionado,momento en el que se ha vuelto a posicionar sobre que "no creo que hayapresos políticos en España, aunque sí hay personas que están privadas delibertad de forma arbitraria".

"No hay ninguna razón para que se mantengan en prisión provisional, se está anticipando la pena por parte del Tribunal Supremo, han transformado toda la teoría y todos los requisitos de la prisión provisional para acomodarlos a unos imputados o investigados determinados, hoy procesados, y eso no está bien. No está bien porque se está retorciendo el derecho", ha considerado.

En cuanto a la actual situación de Puigdemont, ha explicado que, desde su punto de vista, "la Euroorden nace del espacio de libertad y seguridad de la UE y hay 32 figuras delictivas que no requieren ningún otro cálculo que entregar a la persona que ha cometido estos hechos. En ninguno de estos 32, la directiva que creó la Euroorden está la rebelión, por eso deja margen para la interpretación de los distintos tribunales".

"Y lo mismo que ha interpretado el tribunal alemán, hoy mismo la sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha dictado una resolución criticando a esa resolución y, desde mi punto de vista, en forma absolutamente inconsistente.

A mí me parece que estamos en una especie de bucle de a ver quién puede más y eso en el campo de la justicia es muy peligroso, porque se están tratando de resolver cuestiones políticos a base del mazo judicial", ha resaltado.

"Lo que hay que hacer es centrarse en los hechos; calificar, desde mi punto de vista, qué tipos delictivos reales hay, no los que queremos, y sancionar por ello. Seguramente si así se hubiera hecho, hoy el señor Puigdemont estaría casi ya en España para ser juzgado con todas las garantías. Pero al no ser así pues estamos dónde estamos", ha concluido.

