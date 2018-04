330 43

Micah P. Hinson, una de las voces más valoradas del folk rock estadounidense, llega este miércoles a Córdoba

17/04/2018 - 18:46

Micah P. Hinson, una de las voces más valoradas de la escena folk rock de Estados Unidos, llega este miércoles, a las 21,30 horas, a la Sala Hangar de la capital cordobesa, dentro ciclo musical 'SON Estrella Galicia'.

CÓRDOBA, 17 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado Estrella Galicia en una nota, Micah P. Hinson ascendió con su primer disco del estatus de desconocido absoluto al de figura emergente de moda, de ahí al de icono de culto con su segundo álbum, después al de artista consolidado con el tercero, y finalmente al de estrella con todos los honores.

El artista ha trascendido los límites de la escena alternativa --sin perder su aura emblemática en ese mundo-- para calar sin problemas en el mainstream más receptivo con las anomalías.

Oriundo de Memphis pero residente en Abilene (Texas) desde temprana edad, Micah P. Hinson se movió por la herencia del folk rock clásico y la tamiza con la forma de entender la angustia y la calma de su generación.

Su biografía goza de episodios intransferibles y ha sido escrita desde el lado salvaje de la adolescencia estadounidense, salpicada de estancias en prisión y relaciones difíciles con los estupefacientes, el amor y la salud. De ahí emana el carácter catártico de sus composiciones, que han absorbido el dolor que soportó para rehabilitarse y dejar eso atrás y --a partir de 2008-- la tranquilidad de quien ha superado el trance. De ahí también procede el componente redentor de sus directos.

En la primavera de 2014 publicó su séptimo LP, 'Micah P. Hinson & The Nothing', un disco en el que, tras la recopilación de rarezas 'Micah P. Hinson And The Junior Arts Collective' (2012), distribuida con la revista Rockdelux, el de Memphis giraba hacia sonoridades propias del porche delantero de una granja poco transitada, con ambientaciones adaptadas a una hipotética segunda parte de 'O Brother, Where Art Thou?'.

En 2015 realizó la gira del 10º aniversario de su álbum de debut, 'Micah P. Hinson And The Gospel Of Progress' (2004), una obra que ya deslumbró en su día (sobre todo a partir de 2005, cuando empezó a despuntar) y que mantiene aun hoy toda su vigencia. También ese año, el mes de mayo, publicaría el disco 'Broken Arrows', casi por entero instrumental y entre la psicodelia y el sonido western, que firmó conjuntamente con su amigo y colaborador T. Nicholas Phelps.

En septiembre de 2017 llegaría su sucesor, 'Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers', una moderna ópera folk que, en palabras de su autor, recorre la vida de una familia "extendiéndose por todos los extraños y gloriosos lugares a los que te dirige la vida. Vivimos con ellos, morimos con ellos". Un trabajo de dos años de elaboración y catorce canciones, escrito y grabado en Denison (Texas) desde una perspectiva analógica, y que solo ha entrado en la era digital al llegar al proceso de premasterización.

PUBLICIDAD