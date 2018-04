330 43

Acord Ciutadà y Guanyem abandonan el gobierno local de Montcada tras las paellas y otros desencuentros

16/04/2018 - 21:54

Los ediles de Acord Ciutadà, Vicent Conejero, y Guanyem Montcada, Manolo García, han abandonado el gobierno local de esta localidad valenciana tras la celebración de la macrofiesta de las Paellas Universitarias del pasado viernes y otros desencuentros con sus hasta ahora socios de gobierno.

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Ambas formaciones han emitido sendos comunicados en sus redes sociales en los que han achacado su salida del equipo de gobierno local a "el incumpliento por parte del Grupo Socialista de los acuerdos anteriores para reactivar el pacto de gobierno", concretamente en lo que respecta a "transparencia y gestión compartida", lo que han considerado "una pérdida de confianza" que les ha obligado a renunciar a sus funciones de gobierno.

Conejero y García formaban parte del equipo de gobierno municipal junto al PSPV, que tiene cinco concejales (una de ellas la alcaldesa, Amparo Orts), y con los que formaban un gobierno en minoría con siete de los 21 concejales del consistorio. Así, los socialistas se quedan solos en el gobierno municipal.

En declaraciones a Europa Press, desde Acord Ciutadà han señalado que la celebración de las Paellas Universitarias -que han tildado de "macrobotellón sin ningún beneficio"- ha sido "la gota que ha colmado el vaso" en su relación con el grupo socialista, y han explicado que esta actuación "evidencia la forma de funcionar del PSOE".

Así, les han acusado de "falta de transparencia" en su gestión, y han destacado que ya habían tenido muchos "encontronazos" con los socialistas anteriormente en cuestiones como el apoyo a los festejos taurinos o al Plan de ajuste del consistorio.

Desde Guanyem Montcada, por su parte, el edil Manolo García ha señalado que no ha participado en la gestión de este evento y ha responsabilizado al concejal de Fiestas del municipio, el socialista Martín Pérez, de su realización.

Para García, que las Paellas se celebraran sin "ningún informe técnico" y, según ha afirmado, "sin licencia para vender alcohol", es un "grave incumplimiento del PSOE" del pacto, lo que ha motivado su salida del equipo de gobierno municipal. Así, ha señalado que de haberse producido la dimisión del edil por esta cuestión, Guanyem continuaría en el gobierno.

Así, ha mantenido que este festival se realizó en un lugar situado en un polígono pero "muy cerca de unas fincas" y de un colegio, lo que generó, ha explicado, "problemas para los vecinos". "No pasó nada porque hubo mucha seguridad", ha admitido, aunque ha manifestado que en Guanyem "no están por la labor" de potenciar este tipo de ocio que "no han querido en València".

CS: "MUERTE ANUNCIADA" DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) de Montcada, Jesús Gimeno, ha calificado de "muerte anunciada" la ruptura del gobierno municipal mediante un comunicado: "No sabíamos cuándo iba a suceder, pero estaba claro que ocurriría porque lo único que unía a las tres formaciones era el adversario político", ha afirmado.

En este sentido, ha concretado que "su único objetivo era desbancar al PP, pero no tenían ni tienen un proyecto para Montcada". "Es lo que desde Cs hemos venido denunciando desde hace tres años cuando el caos se instaló en el ayuntamiento", ha subrayado. "La dimisión de los concejales de Guanyem y Acord Ciutadà tras la celebración de las paellas universitarias es una evidencia más del desastre que ha supuesto este tripartito para Montcada", ha destacado.

La dimisión de Conejero y García deja al grupo municipal socialista como única formación en el gobierno de esta localidad de l'Horta Nord, con solo cinco diputados. Según ha indicado García, la alcaldesa deberá firmar en los próximos días el nuevo reparto de competencias y aceptar la dimisión de los concejales.

