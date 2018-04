330 43

Zaplana asegura que "no se ha revertido nada" en Alzira: "Me parece una pérdida de tiempo y demuestra falta de proyecto"

16/04/2018 - 21:42

El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha lamentado que "haya quienes se hayan atascado en lo que se hizo hace casi 20 años" cuando "en sanidad lo que se requiere es apostar por la modernización": "Me parece directamente una pérdida de tiempo y demuestra la falta de visión y de proyecto", ha aseverado en relación a la reversión del llamado 'modelo Alzira', antes de asegurar que "no se ha revertido nada", porque "la gestión será ahora pública en lugar de privada, en un hospital que no existía y que ha sido siempre público y gratuito".

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado el jefe del ejecutivo valenciano entre 1995 y 2002 durante una conferencia que ha impartido este lunes en el Ateneo Mercantil de València, donde ha señalado que la decisión del Consell "es legítima". "Ojalá acierten por el bien de los usuarios, pero da la impresión de que eso no es lo que se pretende, si no marcar barreras, que no es precisamente lo que nos conviene, aunque sea a costa de no decir la verdad", ha remarcado.

"No se ha revertido nada --ha proseguido--, la gestión será ahora pública en lugar de privada, en un hospital que no existía y que ha sido siempre público y gratuito. Es una muestra más de cómo la Comunitat Valenciana sigue pendiente del pasado, perdiendo oportunidades de ser una región líder en un mundo de transformación", ha censurado.

En este sentido, ha agregado que "será el tiempo y los usuarios los que digan si la situación de entonces o la de ahora es la más acertada". "Pero centrar en ello el debate me parece un error, de lo que se debe tratar es de buscar la excelencia y apoyar a los profesionales extraordinarios que hay en el sector y sostienen el prestigio de nuestra sanidad pública", ha asegurado, al tiempo que ha instado a apostar por "la modernización y la inteligencia artificial" en el sector sanitario.

