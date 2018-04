330 43

Presupuestos. el jemad alerta de que la falta de inversión en diez años ha dejado a las fas "en una situación crítica"

16/04/2018 - 21:20

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Fernando Alejandre, alertó este lunes de que "diez años sin invertir han dejado a las Fuerzas Armadas en una situación crítica" y destacó que España no invierte en la seguridad global "la parte que le corresponde".

Así se pronunció el Jemad durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para presentar las líneas maestras del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) referidas a las materias objeto de su competencia.

El Jemad mostró sus dudas de que la partida presupuestaria dedicada a defensa en las cuentas públicas sea "suficiente" para que las Fuerzas Armadas recuperen "en un breve espacio de tiempo" sus capacidades.

Afirmó que todavía no se han recuperado las cifras que se dedicaban a defensa en el año 2008, algo que "contrasta", dijo, con el crecimiento del PIB en España. También subrayó que la cifras destinadas a defensa representan un gasto en Defensa del 0,92% del PIB, una décima más que el año pasado cuando se quedó en el 0,91%, mientras que en 2016 fue del 0,81%.

Este porcentaje se queda lejos del 2% que los países de la OTAN -España incluida- se fijaron como meta en la Cumbre de Gales celebrada el año 2014. El Gobierno ya ha se ha comprometido ante la Alianza Atlántica a gastar el 1,53% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2024, es decir, algo más de 18.000 millones de euros.

Además, explicó que en la Cumbre de Gales únicamente tres países de los 28 de la OTAN cumplían con el objetivo del 2%. Actualmente lo hacen 13 Estados. "España es uno de los cinco países que desde entonces no ha mejorado su situación. Entonces era el antepenúltimo de la Alianza; hoy es el penúltimo".

Aseveró que los riesgos para la seguridad "demandan inversiones", lo que le permitió dejar claro que España "no invierte en la seguridad global la parte que le corresponde". Alejandre reconoció que España compensa ese déficit de inversión participando en prácticamente todas las misiones internacionales, "a costa de sus militares y de la operatividad, que está por debajo del nivel que demandan los aliados".

Asimismo, recordó que desde que comenzó la crisis económica las Fuerzas Armadas han hecho un "esfuerzo extraordinario" para mantener su sostenibilidad y advirtió de que "la capacidad de eficiencia tiene un límite, que está próximo a llegar".

En este sentido, lamentó que esta situación provoca que se tenga que "priorizar a unas unidades sobre otras", lo que lleva a que para ajustarse a las necesidades de un despliegue "se canibalice" a algunas unidades o sistemas de armas.

"Diez años sin invertir dejan a las Fuerzas Armadas en una situación crítica", sentenció.

Comentó que actualmente se está desarrollando la fase de planeamiento de la defensa, cuyos primeros resultados muestran unas "carencias importantes". Esto le sirvió para apuntar que se necesita una "fuerte inversión" y la puesta en marcha de un "plan de evolución de recursos financieros" para el que pidió el apoyo de toda la Cámara y su plasmación en una ley.

También manifestó que el hecho de que los militares no reclamen una mejora de sus condiciones laborales no implica que "no aspiremos a conseguir las mismas condiciones que otros colectivos que hacen oír las suyas".

"No se olviden de las legítimas aspiraciones de sus militares", reclamó a los diputados.

Por ello, solicitó que se apoyen las iniciativas del Ministerio de Defensa en esta materia e indicó que es "temerario" agitar un debate que gire sobre la siguiente dicotomía: invertir en defensa o en políticas sociales. "Esto es imprudente, demagógico y algo populista. Sin cañones no hay bienestar, no hay seguridad", remachó.

Por último, dijo que actualmente se cuenta con unas Fuerzas Armadas "profesionales", "eficaces" y comprometidas con el cumplimiento de su misión: "garantizar el bienestar de la población".

(SERVIMEDIA)

16-ABR-18

MST/gja

PUBLICIDAD