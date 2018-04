330 43

Real sobre la incompatibilidad de Ruiz Sisniega: "No es una ilegalidad y mucho menos un fraude"

16/04/2018 - 20:25

La consejera afirma que el caso del exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla está "a años luz" del de algunos miembros del PP

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha afirmado que "no se ha producido irregularidad sancionable" en la incompatibilidad entre sueldo y pensión por incapacidad permanente que ha obligado a dimitir al gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, el socialista Joaquín Ruiz Sisniega, por lo que en su opinión, "no existe ninguna responsabilidad que depurar". "No puede calificarse de ilegalidad y mucho menos de fraude", ha subrayado.

Real ha admitido este lunes en el Pleno del Parlamento, a preguntas del PP y Podemos, que si hubiera conocido el recurso de Ruiz Sisniega contra la sentencia de primera instancia que declaraba esa incompatibilidad, "se lo habría impedido" por el nivel de exigencia en el comportamiento atribuible a los cargos públicos.

No obstante, ha recalcado que "en cualquier otro puesto de trabajo, tanto en el sector privado como en la administración pública, se habría considerado que estaba defendiendo legítimamente sus derechos y discrepancias con la Seguridad Social".

Asimismo, ha opinado que el caso de Ruiz Sisniega está "a años luz" de la situación de algunos miembros del PP "dentro y fuera de Cantabria", algunos de ellos en la propia Ejecutiva regional. Así, ha citado al secretario de Sanidad y exgerente de Valdecilla, César Pascual, imputado en calidad de alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por irregularidades en la adjudicación del contrato de ambulancias.

