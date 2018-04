330 43

Unos 250 jubilados exigen "pensiones dignas" en Ceuta, donde el 25% no cobra ni 500 euros al mes

15/04/2018 - 14:21

CCOO y UGT de Ceuta han reunido este domingo a mediodía ante la Delegación del Gobierno a entre 250 y 300 personas en una concentración convocada bajo el lema 'Por unas pensiones dignas' que ha contado con el apoyo de los dos principales grupos de la oposición en la Asamblea autonómica, el PSOE y Caballas, y del Círculo local de Podemos.

Los promotores de la convocatoria han denunciado en declaraciones a los medios a través del secretario de Organización de CCOO en la ciudad, José Antonio Saiz, que "la reducción de las pensiones impuesta a golpe de decreto por el Gobierno en 2013 y la ridícula subida anual del 0,25 por ciento han terminado por soliviantar a los pensionistas y al conjunto de la ciudadanía".

Para los sindicatos de clase, las pensiones públicas son "un elemento de cohesión social que tenemos que proteger entre todos", porque "este no es un problema de los pensionistas actuales". "Garantizar un sistema público de pensiones estable y con pensiones dignas es una responsabilidad de todos, de los ceutíes también, porque no es cierto que no haya dinero: lo que falta es voluntad política", ha criticado Saiz.

Los concentrados se han comprometido a "mantener las movilizaciones" hasta que "se derogue la reforma del sistema y se equilibre la estructura de ingresos de la Seguridad Social con un nuevo acuerdo en el marco del Pacto de Toledo".

La pensión media en Ceuta se sitúa en 937,51 euros, cuatro por encima de la media nacional, pero, dentro de sus 8.480 perceptores, casi 2.000 no alcanzan ni los 500. Casi 4.000 están en la horquilla entre 500 y 1.000 euros, y 2.071 son entre 'mileuristas' y 'dosmileuristas'. Un total de 675 perciben jubilaciones más altas, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

