Feijóo liga a la unidad y al "respeto" el éxito del PP y critica sacar el 'carné' de diputado para "encubrir vandalismo"

14/04/2018 - 17:31

Asume los "errores" del PP y se propone "rectificar" lo que se pueda "hacer mejor", en un acto de homenaje a alcaldes populares fallecidos

PONTEVEDRA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG y titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que los demás partidos "no ganan porque no están unidos, ni le tienen respeto a nadie: ni a las instituciones, ni a los votantes, ni a sí mismos". "No ganan los partidos que insultan a los votantes cuando pierden las elecciones", ha proclamado.

Lo ha manifestado durante un acto de homenaje a alcaldes y cargos populares fallecidos, celebrado en Pontevedra bajo el lema 'No olvidar el pasado para mirar al futuro'.

En el transcurso del mismo, se ha referido al incidente protagonizado por la diputada de En Marea Paula Quinteiro con la Policía de Santiago, como ejemplo de quienes "faltan al respeto a los vecinos cuando presentan sus credenciales de diputado para encubrir el vandalismo en la calle".

También ha señalado que no ganan las elecciones "los que faltan al respeto a los gallegos mancillando la historia y la realidad de un personaje como el presidente Albor", en alusión a las críticas del portavoz de En Marea, Luís Villares, en la última sesión plenaria.

"No ganan los partidos que faltan al respeto a todos los españoles cuando presumen en el Parlamento de romper una foto del Jefe del Estado y decir que no la queman por estar en un habitáculo cerrado", ha criticado, a renglón seguido, en alusión al nacionalista Luís Bará.

Frente a esto, Feijóo ha afirmado que el PP es "la garantía de la democracia y el Estado de Derecho en España, de respetar el Parlamento y las instituciones, de la estabilidad y el respeto entre los ciudadanos", por lo que ha calificado su formación como "un gran partido" que es "tan importante como cuando se fundó".

ERRORES Y "UN PASADO, PARA BIEN O MAL"

No obstante, el presidente del PPdeG ha precisado que, aunque "fueron muchos" los "aciertos" de su partido, tampoco olvida que han cometido "errores". "Estamos orgullosos de lo que hicimos bien y comprometidos a rectificar aquello que podemos hacer mejor", ha proclamado Núñez Feijóo asumiendo que su partido tiene "un pasado, para bien o para mal".

En el marco del homenaje que el PP de Pontevedra ha organizado para recordar a más de un centenar de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas del partido fallecidos en los últimos años, el dirigente popular ha reprochado que "en otros partidos los homenajeados llevarían años purgados por un simple 'whatsapp'".

También ha recriminado que en otras formaciones sería "imposible galardonar a nadie porque estarían en una facción opuesta" a la actual, o porque los homenajeados "formarían parte de una escisión de ese partido", hasta el extremo de que "otros no pueden reconocer a nadie del pasado porque son herederos de la nada".

DESTACA EL LEGADO DE FRAGA Y RAJOY

Además, ha apuntado sus críticas hacia Ciudadanos al señalar que "hay partidos que surgieron de la nada y ahora como les van bien las encuestas, creen que representan el futuro del país".

Por ello, ha instado a los populares a sentirse "orgullosos de un partido que se hizo de la nada" y ha elogiado el legado de Manuel Fraga y de Mariano Rajoy: al primero, por "fundar el gran partido de centro-derecha de España" y al segundo por ser presidente del Gobierno en la etapa "de mayor dificultad económica en España y estar ahora a la cabeza de la Unión Europa entre los países en crecimiento".

En este sentido, ha parafraseado la letra del popular tema interpretado por el cantante Juan Pardo, al poner a los militantes del PP como ejemplo de "unidad" por estar "juntos en los triunfos y en los fallos también".

"Para bien o para mal somos los que hicimos el PP en Galicia", ha resaltado Alberto Núñez Feijóo, mostrándose "orgulloso de presidir" el partido en esta comunidad. "Recoger el testimonio de la gente que trabajó es un honor y tener bagage desde 1978 es toda una tarjeta de presentación", ha insistido.

Así, mientras "otros partidos practican la eliminación generacional", Núñez Feijóo se ha mostrado partidario del "relevo", la "comunicación" entre jóvenes y veteranos frente a las "murallas", y de sustituir la "ruptura" por la "evolución" y el "intercambio de experiencias e ideas".

"Algún partido dice que inventaron ellos la democracia cuando nuestros antepasados luchaban por traerla", ha reprendido el presidente del PPdeG, estableciendo como "misión" y "compromiso" de su partido "ser puente entre generaciones" y "coger el relevo en la carrera de las libertades", como han hecho con Manuel Fraga y Gerardo Fernández Albor.

PALMARÉS DEL PP PONTEVEDRÉS

Alberto Núñez Feijóo ha repasado el "palmarés" del PP provincial de Pontevedra, recordando que su "peor resultado" se produjo en las elecciones municipales de 2015 siendo el partido más votado en 44 municipios.

Con idéntico balance, cualquier otro partido "estaría en su momento histórico de mayor resultado", ha señalado el presidente del PPdeG, mientras que para los populares fue "amargo" porque no llegaron a gobernar en algunas localidades donde habían obtenido la mayoría de los votos.

"¿Y qué hacemos cuando ocurre esto? No tirar la toalla", ha apostillado, destacando que los populares están "acostumbrados a estar en la oposición después de ganar", de ser "culpables de ganar" y pasar por "momentos buenos, regulares y malos".

ELOGIO AL MUNICIPALISMO

Acompañado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha elogiado la memoria de los cargos populares homenajeados -entre ellos los exalcaldes de Forcarei y O Porriño, David Raposeiras y José Manuel Barros, respectivamente-.

Ha argumentado que recorrer las calles de las localidades donde ejercieron viendo la huella que dejaron "es mucho más importante que una cuenta corriente con muchos ceros".

