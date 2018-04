330 43

El PSPV pide a Rajoy que incluya en los PGE los 200 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

14/04/2018 - 13:29

El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que incluya en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según ha informado el partido en un comunicado.

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La propuesta de la responsable de Igualdad, Rosa Mustafá, y la secretaria de esta área y diputada Rosa Peris insta a Rajoy a que "respete lo contemplado y firmado por todos los grupos en el pacto, donde se señala que los PGE destinarán un incremento anual de 100 millones para las comunidades y 20 para los ayuntamientos durante los próximos cinco años".

La PNL también recoge la petición a la Generalitat para que solicite a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que convoque de forma urgente la conferencia sectorial de igualdad específica, para tratar el "incumplimiento" del Gobierno con este pacto.

Se trata de un acuerdo que la responsable de Igualdad ha recordado que se aprobó en el Congreso y vincula directamente a todos los partidos, poderes del Estado, administraciones autonómicas y locales con la erradicación de la violencia de género.

Por tanto, ha advertido que "no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres si no se establecen estos mecanismos de coordinación y por supuesto si no se dotan de los recursos económicos adecuados".

Ha tachado así este "nuevo incumplimiento" por parte del Ejecutivo de "irresponsable e inadmisible". "Estamos hablando de los recursos necesarios para acabar con un lacra que día a día golpea a la sociedad y en especial a las mujeres", ha manifestado.

Para la secretaria, "este nuevo incumplimiento de Rajoy se suma a una larga lista que especialmente afecta a la Comunitat Valenciana". Ha puesto como ejemplo su compromiso de que la reforma del sistema de financiación estaría lista par 2017 o las mejoras en inversiones. "La falta de proyecto político de Rajoy y sus continuos incumplimientos son un auténtico descrédito para la política", ha aseverado.

