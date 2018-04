330 43

La Ejecutiva de la FSA inicia sus trabajos internos para configurar el programa electoral de 2019

13/04/2018 - 20:24

La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha comenzado este viernes sus trabajos internos para configurar el que será su programa electoral de cara a los comicios autonómicos de 2019. En la reunión celebrada este viernes se ha presentado el primer borrador de la redacción del programa, sin entrar en el contenido del mismo.

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha explicado en rueda de prensa que este primer documento tiene el objetivo de fijar el cronograma de actuaciones y estipular cómo desarrollará el partido la comunicación con los ciudadanos, con el objetivo de lograr construir un programa electoral junto con los asturianos y que este sea el programa de los ciudadanos.

La Federación Socialista se ha dado de plazo el mes de mayo para aprobar el inicio de todas las actividades que girarán en torno a la redacción del programa de gobierno, con el que Barbón quiere que la FSA se presente "para ganar y gobernar con la gente", con el programa "más participativo" y buscando la movilización de los asturianos para recoger sus ideas y plasmarlas en el programa.

Este viernes el secretario de estudios y programas de la FSA presentó este primer borrador de trabajo y Barbón espera que los trabajos para la elaboración del programa se extiendan hasta "los primeros meses de 2019". Para ello los socialistas asturianos se están fijando también en los programas electorales de otras partes de España, y han mantenido una reunión con Ferraz.

MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El líder de los socialistas asturianos ha anunciado que este será "el programa de los ciudadanos de Asturias". "Nunca antes ninguna organización habrá hecho una movilización y participación ciudadana como la que hará el PSOE a partir de junio y hasta 2019", ha asegurado.

Para ello ha explicado que el PSOE asturiano moverá a su militancia, alcaldes, agrupaciones y el grupo parlamentario de la Junta General para que "todos" participen en la redacción del programa. Trabajarán además con la experiencia de otros territorios españoles y europeos y contarán con "nombres con mucha experiencia" en la redacción de programas.

AÚN NO HAY CANDIDATO

Preguntado por los periodistas sobre el proceso de primarias por el que se designará al candidato o candidata a presidir el gobierno asturiano, Barbón ha rechazado desvelar si él mismo será precandidato o no.

"El proceso de primarias no está abierto", ha subrayado, sin precisar tampoco cuándo se abrirá este proceso. Sí ha explicado que la convocatoria de las primarias no es competencia de la Comisión Ejecutiva Autonómica, sino de la Federal. La FSA, ha dicho, trasladará una propuesta de fechas, aunque todavía "no hay nada avanzado".

"LA CONFIANZA SE GANA CADA DÍA"

De cara a las elecciones de 2019, Barbón ha subrayado la importancia de "ganar día a día" la confianza de los asturianos, y no solo en periodos electorales.

Así, ha explicado que los socialistas asturianos llevan "meses" trabajando en la cercanía con los ciudadanos, al creer que es la forma de que les conozcan, y de que "la gente vuelva a recuperar la confianza perdida en la FSA".

"Las cosas están cambiando y van en este sentido de ser muchísimo más participativos", ha afirmado Barbón, ya que "la política, o se hace con los ciudadanos o no se hace".

