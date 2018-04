330 43

Bendodo será el número dos de la candidatura del PP en las elecciones municipales de Málaga capital en 2019

13/04/2018 - 13:33

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, será el número dos en la candidatura de la formación 'popular' en la capital para las elecciones municipales de 2019, que liderará el alcalde y candidato a la reelección, Francisco de la Torre.

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

Pese a incidir en varias ocasiones en que es un asunto que en estos momentos "no toca", este viernes ha querido evitar "polémicas estériles" y ha asegurado que seguirá formando "un buen tándem" con el alcalde y candidato 'popular'.

"Estamos a un año aún de esas elecciones y ya hemos nombrado al candidato, algo que no ha hecho ningún otro partido y ya me están pidiendo nuestra lista", ha manifestado en rueda de prensa en Málaga, incidiendo en que no quiere polémicas "donde no existen".

En este sentido, al ser cuestionado al respecto y tras unas declaraciones de Francisco de la Torre de que Bendodo podría ir de dos o no, el propio presidente de los 'populares' malagueños y de la Diputación provincial ha salido al paso asegurando que sí lo será, tal y como está acordado.

"Para no alimentar polémicas les voy a decir que Paco y yo tenemos un buen acuerdo, que hacemos un buen tándem, llevamos funcionando 18 años juntos y el número dos de la candidatura ha sido el presidente del PP y el próximo número dos seré yo porque así me lo ha propuesto", ha asegurado Bendodo a los periodistas.

También ha admitido que esto no se iba a anunciar en estos momentos "porque no toca", incidiendo en que "aquí no hay polémica". "Él --en referencia a De la Torre-- enseña y yo aprendo día a día con él y en 2019 la previsión y lo acordado y hablado es que yo seré el número dos y el resto se irá viendo", ha expuesto, aclarando, no obstante, que la candidatura la elabora el comité electoral provincial.

Bendodo ha manifestado que De la Torre y él dedicaron "30 segundos" a quién iba a ser el número dos en esa lista: "Como se dice es un tema de cajón". Además, ha insistido en que no se dijo en el momento en que se anunció que el actual alcalde lideraría la candidatura porque "no toca".

"Se lo anuncio con bastante antelación para que sea un tema que no les preocupe a ustedes más; aquí no hay tema", ha zanjado el presidente del PP malagueño, quien ha agregado que fue De la Torre el que en aquella conversación se lo pidió y le dijo que la idea era "seguir la misma estrategia de él candidato y yo número dos".

PUBLICIDAD