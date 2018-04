330 43

El PP descarta liderar una moción de censura contra PSOE-PRC y ofrece apoyos puntuales

13/04/2018 - 11:53

Movellán advierte al equipo de Bolado que al PP "no le va temblar la mano" si presenta una moción de confianza para aprobar el presupuesto

CAMARGO, 13 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Camargo, fuerza mayoritaria en el Ayuntamiento con 10 de los 21 concejales, "no va a tomar la iniciativa" de presentar una moción de censura contra el equipo de Gobierno después de que toda la oposición en bloque (PP, IU y el concejal no adscrito Marcelo Campos) rechazara este jueves los presupuestos de 2018, pero ha advertido que si PSOE-PRC "fuerzan ese escenario, no le temblará la mano".

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa el portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellan, quien ha ofrecido a PSOE-PRC "apoyos puntuales" para sacar adelante cuestiones de "impacto positivo" para los vecinos.

Movellán ha asegurado que el equipo de Esther Bolado está valorando la posibilidad de presentar una moción de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos, y les ha "recomendado" que "tengan cuidado" porque "las mociones las carga el diablo, y el resultado puede ser el que no se esperan".

Movellán ha explicado que si el equipo de Gobierno opta por esa vía y no consigue sacar adelante la moción de confianza, se abriría un plazo de un mes para presentar una moción de censura con un proyecto y un candidato alterativo. "Si nos ponen contra las cuerdas, al PP no le va a temblar la mano; no vamos a estar parados ni de brazos cruzados; no tengo miedo a ser alcalde", ha dicho.

El también diputado nacional del PP ha advertido que por ese camino, "se cerrarían todas las vías de diálogo", por lo que espera que el equipo de Gobierno, que a su juicio está "al borde del K.O. político", no tome decisiones erróneas "en caliente".

Para Movellán, vincular los presupuestos a una moción de confianza es un "subterfugio legal" para aprobarlos "sin apoyo, por la puerta de atrás" y "dejando el balón en las manos de la oposición".

"MANO TENDIDA" PARA "APOYOS PUNTUALES"

El portavoz del PP ha recalcado que se puede trabajar con un presupuesto prorrogado (el de 2016) a través de expedientes de modificación de crédito y "apoyos puntuales", y ha "tendido la mano" al equipo de Gobierno para buscar "diálogo y acuerdos".

Ha explicado que el PP ha votado en contra del presupuesto de 2018 por decisión "unánime" de toda la Ejecutiva Local, porque "no podemos dar el apoyo a un equipo de Gobierno en el que no confiamos y que no es de fiar". Ha asegurado que su partido ha conseguido "frenar recortes bestiales" en políticas sociales y de empleo en un momento en que hay "un remanente histórico de 10,5 millones" fruto de la "inacción" -ha dicho- del equipo de Gobierno.

Asimismo, Movellán ha garantizado que "ningún proyecto, actividad o subvención se va a ver modificado, suspendido o retrasado" por trabajar con un presupuesto prorrogado, y ha recalcado que si el equipo de Gobierno dice lo contrario e intenta "culpar al PP", estará "mintiendo".

"Que no se hagan las víctimas, porque el PP no está dispuesto a asumir el papel de culpables; no pretendan cargarnos con toneladas de incompetencia, irregularidades y desganas que han hundido al equipo de Gobierno", ha afirmado.

El exalcalde ha opinado que el no a los presupuestos "no ha sido una votación más, sino el certificado de defunción del cuatripartito" que dio la Alcaldía a Esther Bolado y que "el pacto anti-PP" ya es cosa del pasado. A su juicio, "ha quedado al descubierto que no tenían proyecto para Camargo, que no tienen ideas", así como su "falta de liderazgo y de capacidad de trabajo" y la "irresponsabilidad" de quienes mantienen al municipio en "una situación de inestabilidad política".

