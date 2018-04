330 43

Roger Waters abre este viernes su gira europea en el Palau Sant Jordi

13/04/2018 - 4:31

El bajista y fundador de Pink Floyd y activista Roger Waters abrirá este viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona su gira europea 'Us+Them' con todos los grandes éxitos de su antigua banda.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Waters repetirá este concierto el sábado en el Palau Sant Jordi, y que también tendrá parada en el WiZink Center de Madrid el 24 y 25 de mayo, antes de saltar a otras ciudades como Hamburgo (Alemania), Viena (Austria), Berlín, Mannheim, Colonia, Múnich (Alemania), Ámsterdam (Holanda), Londres (Reino Unido), Herning, Copenhague (Dinamarca), Fornebu, Oslo (Noruega), Estocolmo (Suecia) y Helsinki (Finlandia).

El música propondrá una experiencia sensorial inmersiva con una producción audiovisual de última generación, que ha acumulado meses de meticuloso planeamiento, y dará como resultado un viaje musical.

Icono del rock y excomponente de Pink Floyd, regresa desde su gira 'The Wall Live en 2011, y en esta ocasión destacará los aspectos más relevantes de sus últimas canciones e interpretará temas de los mejores álbumes de Pink Floyd, como 'The Dark Side of The Moon', 'The Wall', 'Animals' y 'Wish You Were Here', además de nuevas canciones del álbum de Roger Waters 'Is This the Life We Really Want?'.

Waters llegó el lunes a la capital catalana para intervenir en el acto de 'Totes amb Palestina', donde censuró la situación que se vive en la franja de Gaza y afirmó que cualquier ser humano debería tener derechos inalienables como marcan los tratados internacionales.

