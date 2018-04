330 43

La oposición rechaza el presupuesto de 2018 de PSOE-PRC

12/04/2018 - 23:43

Camargo continuará con el presupuesto prorrogado de 2016

CAMARGO, 12 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo, en minoría en la Corporación, no ha conseguido sacar adelante el presupuesto para 2018, por importe de 30 millones de euros, que ha recibido el voto en contra de toda la oposición -PP, IU y el concejal no adscrito Marcelo Campo-. De esta forma, Camargo continuará con el presupuesto prorrogado de 2016.

El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, ha afirmado que el no al presupuesto ha sido una decisión de la Ejecutiva local del partido "coherente y seria, no sencilla pero sí unánime" porque el PP de Camargo "no quiere ser cómplice de la gestión irresponsable" del equipo de Gobierno PSOE-PRC. "El problema no es el presupuesto, el problema son ustedes", ha dicho.

Movellán ha afirmado que el equipo de Gobierno "no tiene proyecto para Camargo", "no ha garantizado la estabilidad" y "no está haciendo nada", no ha cumplido ni con los trabajadores ni con las juntas vecinales, no ha plasmado en el presupuesto "ninguna prioridad social" y "cada día está más perdido".

El también diputado nacional del PP ha asegurado que su grupo "ha hecho todo lo posible por hablar y negociar" el presupuesto, pero no ha sido posible porque con la alcaldesa, Esther Bolado, y el primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, "no se puede llegar a acuerdos" ya que "no cumplen la palabra dada", ha dicho. También les ha acusado de recurrir al "victimismo" y ha puntualizado que "no pasa nada" por tener un presupuesto prorrogado.

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Héctor Lavín, ha destacado que el equipo de Gobierno ha firmado un convenio con los trabajadores por primera vez en más de diez años, y va a dejar el Ayuntamiento en una situación "inmejorable", con "deuda cero", con "seis millones" de euros para inversiones "limpios de polvo y paja" y con capacidad de endeudamiento.

"DISCURSO TERRORISTA"

"Yo no tengo un discurso victimista, pero usted sí tiene un discurso terrorista, lo digo en clave política", ha dicho Lavín a Movellán, tras puntualizar que "no es victimista" advertir que "va a haber problemas de aquí a fin de año por no tener un presupuesto y trabajar con el prorrogado de 2016".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Carlos González, ha denunciado que el PP "les ha tomado el pelo en la negociación", ha negado que la gestión haya sido "catastrófica" y ha asegurado que "seguiremos negociando".

El portavoz de IU, Jorge Crespo, al que en este mismo Pleno se le ha suprimido el sueldo que tenía desde el principio de la legislatura, ha criticado la baja ejecución presupuestaria. Ha defendido sus enmiendas al presupuesto, y pese a que se han descartado por no haberlas presentado "en tiempo y forma", ha asegurado que "ha seguido el procedimiento".

La alcaldesa, Esther Bolado, ha dicho que está de acuerdo con la gran mayoría de las propuestas del PP pero que "no las ha recibido" y "todavía las estoy esperando". También ha admitido que "hay que mejorar" en las partidas sociales y hacer cambios "por las necesidades de las personas cambian constantemente".

Por último, el concejal no adscrito Marcelo Campos, ha dicho que "está demostrado que no hace falta tener un presupuesto nuevo" y que el prorrogado es "perfectamente capaz de soportar" la coyuntura actual, porque de hecho ha habido un "superávit tremendo de diez millones de euros", y "no hay ningún peligro ni para los vecinos ni para los empleados municipales ni para nadie".

