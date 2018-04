330 43

MásJaén.- La final del 60º Premio 'Jaén' de Piano ofrecerá un programa "muy variado con 3 conciertos emblemáticos"

12/04/2018 - 22:47

El Teatro Infanta Leonor acogerá este viernes, a partir de las 19,00 horas, la gran final del 60º Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén', que organiza la Diputación Provincial y que tendrá como protagonistas a los intérpretes Jorge Nava Vásquez (España), Honggi Kim y Jin-Hyeon (ambos de Corea del Sur), que tocarán acompañados como ya es tradicional por la Orquesta Ciudad de Granada.

Estos tres pianistas, acompañados por el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, y el presidente del jurado de este prestigioso certamen musical, Albert Attenelle, han valorado esta prueba final que, según Attenelle, "ofrecerá un programa muy variado, con 3 conciertos memorables y emblemáticos de Chopin, Rachmaninov y Beethoven que serán muy apreciados por el público", ha informado la Diputación en una nota.

En este acto, el responsable cultural de la Diputación ha recordado que "esta edición es especial porque el premio cumple 60 años", un tiempo en el que este concurso "ha evolucionado y adquirido un gran prestigio que hace que Jaén sea muy conocida a nivel cultural".

Juan Ángel Pérez ha felicitado "a los 39 participantes de esta edición y a todos los pianistas que a lo largo de estos seis decenios han tomado parte en este certamen y lo han elegido para que su carrera fuera más grande". "Todo eso, unido al trabajo serio del jurado y a la apuesta de la Diputación por este concurso, lo han llevado a donde está", ha subrayado Pérez, quien ha apostillado que "esa apuesta se ha incrementado este año especial con la creación del Festival de Piano y la inclusión de una prueba de música de cámara en el desarrollo del concurso".

Por su parte, el presidente del jurado ha agradecido "la confianza que se ha puesto en mí desde la Diputación", a la que también ha agradecido, como a otros artífices de este concurso, "estos 60 maravillosos años de piano en Jaén y el impulso que se le ha dado hasta convertirlo en uno de los hitos culturales importantes de nuestro país".

Respecto a los finalistas, Albert Attenelle ha explicado que son "tres excelentes pianistas, lo cual no quiere decir que el resto de sus compañeros que se han quedado por el camino no lo sean". Para alcanzar esta fase decisiva, ha puntualizado, "influyen muchos factores, como el cansancio, la concentración, el programa elegido".

Los tres intérpretes que protagonizarán la final de este viernes y que aspiran a llevarse el primer premio de este concurso, dotado con 20.000 euros, Medalla de Oro, la grabación de un disco con Naxos y la realización de una gira de seis conciertos en distintos países, han valorado especialmente tanto el gran nivel del concurso como la buena organización y el trato que han recibido.

Así, Honggi Kim se ha mostrado "feliz por estar en la final", que ha considerado como "una buena ocasión para tocar con una orquesta". Al respecto, ha señalado que "no he podido practicar demasiado el concierto de Chopin que he elegido, así que este viernes será una gran oportunidad de hacerlo". Aparte de su éxito por alcanzar esta fase final, el pianista coreano ha expresado su satisfacción "por la ayuda que nos ha prestado la gente que está alrededor de este concurso" y también "por todo lo que hecho aquí en Jaén, que ha sido maravilloso, menos el tiempo".

Por su parte, Jorge Nava ha hablado del "orgullo" que siente por estar en la final y "por el trabajo que hacemos los pianistas", con algunos de los cuales durante estos días de concurso ha hecho amistad. Respecto a su presencia en la final, ha señalado que "es muy importante compartir lista con grandes pianistas que han pasado por aquí en estos 60 años del premio".

Finalmente, ha agradecido "a la Diputación, a la organización y a toda la gente que trabaja en la sombra en el teatro que nos cuiden tan bien, casi como a bebés".

El último participante en hablar ha sido Jin-Hyeon Lee, quien ha dicho que "es un honor ser finalista de una gran competición, una de las más importantes de España". En este sentido, ha añadido que "muchos pianistas querrían ser finalistas como yo", antes de valorar positivamente las buenas condiciones de este concurso, del que ha destacado que "he podido ensayar con el piano sin problemas y he encontrado gente muy hospitalaria".

