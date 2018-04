330 43

El Pleno quita el sueldo al portavoz de IU, que lo tacha de "ajuste de cuentas"

12/04/2018 - 21:56

El PSOE asegura que se le ha hecho una "propuesta de trabajo" para que gestione una concejalía sin entrar en el equipo de Gobierno

CAMARGO, 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria la supresión del sueldo de portavoz al concejal de Izquierda Unida Jorge Crespo, que ha tachado la medida de "chantaje, ignominia" y "un ajuste de cuentas político". Lo han apoyado el equipo de Gobierno PSOE-PRC y el concejal no adscrito Marcelo Campos, mientras que el PP se ha abstenido y Crespo y su compañera de banquillo han votado en contra.

La alcaldesa, Esther Bolado, ha negado que sea "un ajuste de cuentas" y ha destacado que es "una propuesta de trabajo". "Si fuera un ajuste de cuentas por falta de lealtad" al equipo de Gobierno, "hace tiempo" que lo habrían hecho, ha dicho la regidora socialista.

En esa línea el portavoz del PSOE, Carlos González, ha asegurado que se ha propuesto a Crespo que gestione una concejalía sin entrar en el equipo de Gobierno -la de Servicios Sociales, cuyas funciones asumió la alcaldesa tras la expulsión del concejal no adscrito Marcelo Campos-, porque "no damos a basto con todo".

Además, ha dicho que Crespo fue "uno de los primeros en romper el pacto" y que "hace un año y pico que ha dado la patada al caldero". Crespo ha replicado que "los que no cumplen lo acordado son ustedes". Así, ha repasado los 15 puntos programáticos del pacto por el que apoyó la investidura de la alcaldesa, Esther Bolado, sin entrar en el equipo de Gobierno, y ha denunciado que ocho no se han cumplido.

El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, ha dicho que el equipo de Gobierno quita el sueldo a Crespo "ahora que no les baila el agua", y ha afirmado que "han fracasado porque han sido incapaces de garantizar la estabilidad".

Tanto Movellán como Crespo han asegurado que el equipo de Gobierno adolece de "falta de trabajo". La alcaldesa ha replicado al portavoz de IU que "no me puede dar lecciones de trabajo, o de capacidad de trabajo". "No está en posición", ha zanjado.

DEUDA CON LOS BANCOS "A CERO"

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado, también gracias a la abstención del PP, la modificación de crédito de 1,9 millones de euros para "dejar a cero" la deuda municipal con los bancos, que en el anterior pleno quedó sobre la mesa a propuesta de IU con el respaldo del PP.

Ambos partidos reclamaron una negociación más amplia sobre el remanente de 2017, que es de diez millones de euros, pero según han denunciado hoy, la modificación vuelve al pleno "sin debate". Sin embargo, se ha aprobado con el voto a favor del equipo de Gobierno PSOE-PRC y del concejal no adscrito Marcelo Campos, el voto en contra de IU y la abstención de los diez concejales del PP.

